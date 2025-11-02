El torpedo Poseidón y el submarino Khabarovsk: así funcionan las nuevas cartas nucleares de Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Rusia probó con éxito el torpedo nuclear Poseidón, un vehículo submarino no tripulado que forma parte de las llamadas superarmas presentadas en 2018. Según el mandatario, el ensayo incluyó un lanzamiento desde un submarino y la activación de su reactor nuclear.
Putin aseguró que Poseidón supera en potencia al misil intercontinental Sarmat y que “no existen medios de intercepción”. “Por primera vez logramos no solo lanzarlo desde un submarino portador, sino también poner en marcha su unidad de potencia nuclear”, dijo durante una visita a un hospital militar en presencia de soldados heridos en la guerra de Ucrania, según un video difundido por la agencia estatal TASS.