Elecciones atípicas en Magdalena contarán con presencia de 1.650 soldados; ¿por qué?

Más de un millón de ciudadanos del departamento del Magdalena están habilitados para acudir este domingo a las urnas en una jornada atípica destinada a elegir al nuevo gobernador que completará el periodo constitucional hasta el año 2027 bajo un estricto dispositivo de seguridad coordinado por el Ejército Nacional y las autoridades civiles tras la decisión judicial que dejó vacante el cargo administrativo más importante de la región.
El Ejército Nacional fortaleció la seguridad en todo el territorio magdalenense para blindar estas elecciones atípicas. El coronel Edwin Gustavo Díaz Delgado, comandante de la Segunda Brigada, confirmó que las tropas se encuentran preparadas y equipadas con todas sus capacidades para asegurar el normal desarrollo de los comicios de este 23 de noviembre de 2025.
La institución castrense dispuso de más de 1.650 soldados que se desplegaron en las diferentes áreas rurales del departamento con el objetivo principal de reforzar el control territorial y acompañar a la ciudadanía durante toda la jornada democrática.