Así es el controvertido plan de 28 puntos que Trump presentó para poner fin a la guerra en Ucrania

El plan presentado por Estados Unidos a Ucrania contempla, entre otras, la cesión de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk a Moscú y la reincorporación de Rusia al G8, del que fue expulsada en 2014.
Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el emisario diplomático del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, trabajaron “discretamente” en ese plan durante un mes aproximadamente.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó el viernes el plan, habló con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y declaró en un mensaje a la nación: “Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas”.
Los dirigentes europeos expresaron su “apoyo inquebrantable” a Ucrania y “acordaron seguir persiguiendo el objetivo de preservar a largo plazo los intereses vitales europeos y ucranianos”, declaró el gobierno alemán.