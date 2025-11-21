Así es el controvertido plan de 28 puntos que Trump presentó para poner fin a la guerra en Ucrania

El plan presentado por Estados Unidos a Ucrania contempla, entre otras, la cesión de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk a Moscú y la reincorporación de Rusia al G8, del que fue expulsada en 2014. Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el emisario diplomático del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, trabajaron “discretamente” en ese plan durante un mes aproximadamente. Lea también: Trump y Zelenski trazan ruta de paz pero sin un alto al fuego El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó el viernes el plan, habló con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y declaró en un mensaje a la nación: “Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas”. Los dirigentes europeos expresaron su “apoyo inquebrantable” a Ucrania y “acordaron seguir persiguiendo el objetivo de preservar a largo plazo los intereses vitales europeos y ucranianos”, declaró el gobierno alemán.

Estos son los 28 puntos del plan, según el borrador consultado y traducido por la AFP:

1. Se confirmará la soberanía de Ucrania. 2. Se concluirá un acuerdo global de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa. Se considerarán resueltas todas las ambigüedades de los últimos 30 años. 3. Se espera que Rusia no invada países vecinos y que la OTAN no se expanda más. 4. Se mantendrá un diálogo entre Rusia y la OTAN, con la mediación de Estados Unidos, para resolver todos los temas de seguridad y crear las condiciones para una desescalada, con el fin de garantizar la seguridad mundial y aumentar las oportunidades de cooperación y desarrollo económico futuro. 5. Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables. 6. El tamaño de las fuerzas armadas ucranianas se limitará a 600.000 efectivos. 7. Ucrania acepta recoger en su Constitución que no se unirá a la OTAN y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una cláusula de que Ucrania no será admitida en el futuro. 8. La OTAN acepta no posicionar tropas en Ucrania. 9. Aviones de combate europeos serán estacionados en Polonia. 10. Garantías de Estados Unidos: -Estados Unidos recibirá una compensación por las garantías de seguridad. - Si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía. - Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada y firme, se reinstaurarán todas las sanciones globales, se revocarán el reconocimiento de los nuevos territorios y todos los demás beneficios de este acuerdo.

- Si Ucrania lanza un misil contra Moscú o San Petersburgo sin razón alguna, la garantía de seguridad se considerará inválida. 11. Ucrania cumple los requisitos para ser miembro de la UE y se beneficiará de un acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se estudia este tema.

12. Un potente paquete global de medidas para reconstruir Ucrania, incluyendo la creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania, pero sin limitarse a ello: a- Creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de alto crecimiento, como tecnología, centros de datos e inteligencia artificial. b- Estados Unidos cooperará con Ucrania para reconstruir, desarrollar, modernizar y operar conjuntamente su infraestructura de gas, incluidos los gasoductos y las instalaciones de almacenamiento. c- Eesfuerzos conjuntos para rehabilitar las zonas afectadas por la guerra con el fin de restaurar, reconstruir y modernizar ciudades y barrios residenciales. d- Desarrollo de infraestructura. e- Extracción de minerales y recursos naturales. f- El Banco Mundial elaborará un plan de financiación especial para acelerar estos esfuerzos. 13. Rusia volverá a formar parte de la economía global: a- El levantamiento de las sanciones se discutirá y acordará por etapas y caso por caso. b- Estados Unidos concluirá un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para el desarrollo mutuo en los ámbitos de la energía, los recursos naturales, la infraestructura, la inteligencia artificial, los centros de datos, los proyectos de minería de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades comerciales mutuamente beneficiosas. c- Se invitará a Rusia a reincorporarse al G8.

14. Los fondos congelados serán utilizados de la siguiente manera:

100.000 millones de dólares en activos congelados rusos serán invertidos en iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania. Estados Unidos recibirá el 50% de los beneficios de esta operación. Europa añadirá 100.000 millones de dólares para incrementar el monto de la inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania. Se desbloquearán los fondos europeos congelados. El remanente de los fondos rusos congelados se invertirá en otro vehículo de inversión ruso-estadounidense que implementará proyectos conjuntos en áreas específicas y buscará fortalecer las relaciones e incrementar los intereses comunes para crear un fuerte incentivo para evitar el retorno al conflicto.

15. Se establecerá un grupo de trabajo conjunto ruso-estadounidense sobre temas de seguridad, para promocionar y garantizar el cumplimiento de todas las cláusulas de este acuerdo. 16. Rusia recogerá en su legislación su política de no agresión hacia Europa y Ucrania. 17. Estados Unidos y Rusia acordarán extender la validez de los tratados sobre no proliferación y control de armas nucleares, incluyendo el Tratado START I. 18. Ucrania acepta ser un Estado no nuclear de acuerdo con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. 19. La central nuclear de Zaporiyia se reactivará bajo la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), y la electricidad producida se distribuirá de forma equitativa entre Rusia y Ucrania. 20. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y la sociedad destinados a promover el entendimiento y la tolerancia: a- Ucrania adoptará las normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de las minorías lingüísticas. b- Ambos países acordarán abolir todas las medidas discriminatorias y garantizar los derechos de los medios de comunicación y la educación ucranianos y rusos. c- Todas las ideologías y actividades nazis deben ser rechazadas y prohibidas.

21- Territorios:

a- Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos de facto como regiones rusas, incluso por Estados Unidos. b- Jersón y Zaporiyia quedarán congelados en la línea de contacto, lo que comporta un reconocimiento de facto de esa línea de contacto. c- Rusia renunciará a los otros territorios que controla fuera de las cinco regiones. d- Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte del óblast (suerte de división administrativa o provincia, ndlr) de Donetsk que controlan actualmente, que será usada después para crear una zona de amortiguamiento neutral desmilitarizada, reconocida internacionalmente como territorio perteneciente a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no entrarán en esta zona desmilitarizada.

22. Tras ponerse de acuerdo sobre futuras disposiciones territoriales, tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no cambiar esas disposiciones por la fuerza. Ninguna garantía de seguridad será aplicable si se rompe ese compromiso.