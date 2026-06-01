Travis Scott enfureció a sus fans tras dar un concierto de solo 20 minutos en Turquía: algunos pagaron hasta $1.000 dólares

El rapero estadounidense Travis Scott enfureció a sus fans en Estambul tras una actuación que apenas duró 20 minutos, con el público abucheando cuando abandonó el escenario a primera hora de este lunes 1 de junio, según videos publicados en redes sociales.
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En su primera gira por Turquía, el conocido exponente de hip-hop de 35 años debutó en Estambul este domingo 31 de mayo por la noche y tenía previsto celebrar otro evento este lunes en la ciudad turística occidental de Esmirna.