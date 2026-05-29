Condenan a 15 años de prisión a hombre que planeó atentado en un concierto de Taylor Swift en Viena, Austria

Un tribunal regional de Wiener Neustadt, en Austria, condenó este jueves a 15 años de prisión a Beran A., de 21 años, por planear un atentado terrorista durante un concierto de Taylor Swift en Viena previsto para agosto de 2024. En el mismo proceso, Ardan K., también de 21 años, recibió una pena de 12 años de cárcel.

Ambos fueron hallados culpables de varios delitos relacionados con terrorismo, tras determinarse que mantenían vínculos con una célula del grupo Estado Islámico (EI) y que participaron en la planificación de ataques tanto en Austria como en Arabia Saudí.

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De acuerdo con la agencia austríaca APA, los acusados también fueron condenados por instigar a un tercer joven, identificado como Hasan E., a cometer un ataque con arma blanca en Arabia Saudí. La investigación concluyó que los tres actuaban de manera coordinada y habían proyectado atentados simultáneos para el 11 de marzo de 2024 en La Meca, Estambul y Dubái, dirigidos contra fuerzas de seguridad.

Beran A. fue detenido el 7 de agosto de 2024, después de que las autoridades detectaran un plan para atacar uno de los conciertos que Swift tenía programados dos días después en el estadio Ernst-Happel de Viena, como parte de su gira Eras Tour. Tras descubrirse la amenaza, las autoridades cancelaron los tres espectáculos previstos en la capital austríaca, pese a que se habían vendido alrededor de 200.000 entradas y miles de personas ya se habían desplazado para asistir a los eventos.

Las condenas incluyen cargos por participación en tentativa de asesinato, viajes con fines terroristas, adiestramiento para fines terroristas, asociación terrorista y organización criminal. No obstante, las sentencias aún no son definitivas, ya que la defensa solicitó un plazo de tres días para evaluar posibles acciones legales.