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Dar un beso en la mano sin consentimiento es considerado ahora agresión sexual en España tras fallo del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo de España confirmó la condena contra un hombre que besó la mano de una mujer sin su consentimiento y le ofreció dinero en una parada de autobús.

  • El Tribunal Supremo de España concluyó que un beso en la mano sin consentimiento puede constituir agresión sexual. FOTO: Freepik
    El Tribunal Supremo de España concluyó que un beso en la mano sin consentimiento puede constituir agresión sexual. FOTO: Freepik
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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El Tribunal Supremo de España determinó que dar un beso en la mano sin consentimiento puede constituir una agresión sexual, al considerar que se trata de un contacto físico con connotación sexual que la víctima no está obligada a soportar.

Lea aquí: Inspector de Policía fue judicializado por presunta agresión sexual a tres mujeres en Soacha, Cundinamarca

La decisión, conocida este lunes y dictada el pasado 5 de marzo, confirmó la condena contra un hombre que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús. La defensa del acusado buscaba que los hechos fueran considerados únicamente como acoso callejero, pero los magistrados rechazaron esa interpretación.

Según la resolución, no se trató de un simple gesto inocente. El alto tribunal concluyó que el hombre “actuó con intención de atentar contra su integridad sexual”, pues tomó la mano de la mujer, la besó y al mismo tiempo le hizo gestos para que lo acompañara, ofreciéndole dinero.

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Para los magistrados, la conducta sobrepasó claramente los límites de una interacción no punible. En su análisis, señalaron que existió “un tocamiento de índole y matiz sexual” y que la actuación del acusado implicó además una forma de cosificación de la víctima.

La decisión judicial confirmó la condena contra un hombre por realizar un contacto físico con connotación sexual no consentido. FOTO: Freepik
La decisión judicial confirmó la condena contra un hombre por realizar un contacto físico con connotación sexual no consentido. FOTO: Freepik

Con esta decisión, el Tribunal Supremo ratificó la sanción impuesta en primera instancia, que incluye una multa de 1.620 euros, equivalentes a unos 1.850 dólares.

Entérese: Defensoría del Pueblo asegura que el 41 % de víctimas de acoso sexual en contextos de poder no denuncia

El fallo se conoce en un contexto en el que España ha reforzado su enfoque judicial frente a las agresiones sexuales y la violencia de género. En los últimos años, el país ha endurecido la interpretación del consentimiento y ha ampliado el alcance de conductas que pueden ser consideradas como agresión sexual.

Uno de los casos más mediáticos fue el de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien fue condenado por agresión sexual por el beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino de 2023 en Australia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Este fallo afecta a Colombia?
Aunque es una decisión de la justicia española, suele servir como referencia jurídica internacional en casos de acoso y agresión sexual en países de habla hispana, fortaleciendo la jurisprudencia basada en la autonomía corporal.
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