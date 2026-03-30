Inspector de Policía fue judicializado por presunta agresión sexual a tres mujeres en Soacha, Cundinamarca

La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Arturo Figueredo, inspector sexto de Policía de Soacha, Cundinamarca, por presuntos hechos de violencia sexual contra tres guardas de seguridad que laboraban en la misma dependencia. Según la investigación, los hechos se registraron entre 2022 y 2025, dentro de las instalaciones de la Inspección Sexta. Las víctimas son mujeres de 23, 30 y 42 años, quienes habrían sido sometidas a insinuaciones íntimas y agresiones de tipo sexual. La Fiscalía explicó que “los elementos materiales probatorios recaudados dan cuenta que Figueredo presuntamente aprovechó el temor de las guardas de vigilancia, así como la posición dominante y de jerarquía que ejercía sobre ellas, para someterlas a actos en contra de su voluntad durante los turnos de trabajo”. Entérese: Investigación contra oficial de Policía revelaría nexos de “Papá Pitufo” con generales y “personas” de Presidencia

Inspector de Policía de Soacha, judicializado por agresión sexual a tres guardas de seguridad. FOTO: captura de video Caracol Noticias

El caso tomó mayor relevancia luego de que Dalin Selena Monsalve, de 23 años, denunciara públicamente los abusos que sufrió mientras cumplía su jornada laboral. La joven entregó un video grabado el 3 de junio de 2025, alrededor de las 5 de la tarde, en el que se observa al inspector acercándose de manera insistente y realizando actos de connotación sexual sin su consentimiento. Monsalve dijo que “decidí grabar la situación de manera discreta para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo y, con ello, protegerme”. Lea también: Nuevo fiscal y enfoque en caso contra mujer que denunció a Hollman Morris por presunto acoso sexual y laboral

Dos mujeres más confirmaron haber sido víctimas de comportamientos similares por parte del funcionario, aunque solicitaron mantener en reserva su identidad. En uno de los hechos, la agresión escaló a abuso sexual, lo que llevó a la Fiscalía, a través del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca, a imputarle los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento. La Fiscalía señaló que Figueredo representaba un riesgo para la comunidad.

La Fiscalía explicó la gravedad de su conducta y los delitos imputados, señalando que “del 2022 hasta que es grabado en junio del año 2025 se presentaron reiteradamente estos hechos. Quiere decir con ello que efectivamente constituye ese peligro futuro para que continúe en esta actividad delictiva”. Se destacó que Figueredo, como abogado e inspector de Policía, debía mantener “decoro” y debería tener una ética profesional, “siendo él, un abogado y además de ello ejerciendo como inspector de policía, señor juez que es una persona que debe servirle a la comunidad y no violentar los derechos fundamentales de estas personas”. Conozca: El testimonio que señala al senador Alirio Barrera como presunto acosador sexual: “me besó a la fuerza” La Fiscal agregó que las presuntas víctimas son mujeres trabajadoras con temor. “Son mujeres, son trabajadoras, están temiendo que, en este momento, la persona llegue, dé una queja o solicite el cambio, y obviamente, ¿a quién le van a creer, señor juez?”, señaló, subrayando la vulnerabilidad de las víctimas frente al poder y la jerarquía del procesado.