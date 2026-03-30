Inspector de Policía fue judicializado por presunta agresión sexual a tres mujeres en Soacha, Cundinamarca

La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Arturo Figueredo, inspector sexto de Policía de Soacha, Cundinamarca, por presuntos hechos de violencia sexual contra tres guardas de seguridad que laboraban en la misma dependencia.
Según la investigación, los hechos se registraron entre 2022 y 2025, dentro de las instalaciones de la Inspección Sexta. Las víctimas son mujeres de 23, 30 y 42 años, quienes habrían sido sometidas a insinuaciones íntimas y agresiones de tipo sexual.
La Fiscalía explicó que “los elementos materiales probatorios recaudados dan cuenta que Figueredo presuntamente aprovechó el temor de las guardas de vigilancia, así como la posición dominante y de jerarquía que ejercía sobre ellas, para someterlas a actos en contra de su voluntad durante los turnos de trabajo”.
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