Trump amenaza a Rusia con nuevas sanciones económicas tras su reunión simbólica con Zelenski en el Vaticano

Horas después de su cara a cara con Zelenski, Trump rompió el tono tibio que había mantenido en las últimas semanas hacia Moscú. Desde su red social, Truth Social, el presidente de Estados Unidos escribió:

“Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles. Me hace pensar que tal vez no quiere parar la guerra. ¿Sanciones secundarias? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”