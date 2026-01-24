Trump vuelve a usar los aranceles para amenazar a Canadá: le impondría un 100 % en caso de un acuerdo comercial con China

El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer “aranceles del 100 %” a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de un pacto preliminar anunciado la semana pasada entre Ottawa y Pekín. Las relaciones entre Estados Unidos y su vecino del norte han sido turbulentas desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace un año, marcadas por disputas comerciales y la declarada intención del mandatario de anexionar a Canadá como “el 51º estado” estadounidense. Siga leyendo: “Canadá nunca estará en venta”: Carney, en encuentro con Trump, rechazó idea de que su país sea el estado 51 de EE. UU. Durante una visita a Pekín la semana pasada, el primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró una “nueva asociación estratégica” con China, que dio como resultado un “acuerdo comercial preliminar pero histórico” para reducir aranceles. Pero este sábado Trump advirtió de graves consecuencias si ese acuerdo se materializa. Si Carney “cree que va a convertir a Canadá en un ‘puerto de descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, junto al presidente chino Xi Jinping, durante el encuentro en el que establecieron acuerdos comerciales entre los dos países. FOTO: Tomada de X @MarkJCarney

“Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100 % sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos”, advirtió. Los dos líderes han afilado sus cuchillos retóricos en los últimos días, primero con el discurso de Carney el martes en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), donde obtuvo una ovación de pie por su evaluación de una “ruptura” en el orden global liderado por Estados Unidos. En contexto: Trump anuncia arancel del 35% a Canadá y aviva tensión comercial con su principal socio Su comentario fue visto como una referencia a la influencia disruptiva de Trump en los asuntos internacionales, aunque Carney no mencionó al mandatario estadounidense. Trump respondió a Carney un día después en su propio discurso en Davos y aseguró que “Canadá vive gracias a Estados Unidos”.

Luego retiró una invitación al primer ministro canadiense para sumarse a su “Junta de Paz”, el órgano con el que el inquilino de la Casa Blanca busca resolver los conflictos globales. “Canadá no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”, dijo Carney el jueves en un discurso nacional. Lea más: “Venezuela ganará más dinero en seis meses que en 20 años”: asegura Trump en Davos

Disputas comerciales entre dos vecinos y aliados

Canadá depende en gran medida del comercio con Estados Unidos, que recibe tres quintas partes de sus exportaciones. Sectores clave canadienses, como el automotor, el del aluminio y el del acero, se vieron afectados por los aranceles sectoriales globales impuestos por Trump. Este impacto ha sido sin embargo atenuado por el tratado de libre comercio norteamericano T-MEC, integrado por México, Estados Unidos y Canadá. Las negociaciones para revisar ese acuerdo están previstas para comienzos de este año, y Trump ha insistido en que Estados Unidos “no necesita acceso a ningún producto canadiense, lo que tendría consecuencias de gran alcance para su vecino del norte.