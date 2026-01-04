¿Qué pasará en Venezuela? Los cuatro escenarios tras la captura de Maduro y la intervención de Estados Unidos

Este sábado 3 de enero, el mundo despertó con una noticia que parecía sacada de una película de acción, explosiones y sobrevuelos en Caracas marcaban el inicio de una operación militar de Estados Unidos en suelo venezolano.
Lo que la Casa Blanca calificó como una “acción limitada” para capturar a un alto jefe del narcotráfico, terminó con la detención de Nicolás Maduro y un país sumido en una “zona gris” jurídica y política.
Mientras Washington habla de cumplimiento de la ley, el chavismo denuncia una agresión a su soberanía y Donald Trump asoma la idea de administrar el país para “recuperar intereses petroleros”.
