La dura advertencia de EE. UU. tras atacar segunda lancha venezolana con presuntos narcos: “los estamos persiguiendo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que las Fuerzas Militares llevaron a cabo un segundo ataque en el Caribe contra una lancha procedente de Venezuela, lo que dejó como saldo tres personas muertas.
Según el mandatario, los fallecidos eran “narcoterroristas positivamente identificados” que transportaban drogas hacia territorio estadounidense.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump precisó que la operación fue ordenada directamente por él y se desarrolló en aguas internacionales bajo la jurisdicción del Comando Sur. El mandatario describió la acción como un “ataque cinético” y aseguró que forma parte de la estrategia para frenar el tráfico de narcóticos, al que calificó de “arma mortal que envenena a los estadounidenses”.
El anuncio estuvo acompañado de un video en el que se observa una lancha en alta mar antes de ser alcanzada por una explosión que la destruye por completo. En las imágenes se alcanza a distinguir al menos una persona a bordo.