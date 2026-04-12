Trump ordena el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras fallidas negociaciones con Irán

Donald Trump ordenó este domingo el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras denunciar que Irán mantuvo una postura “inflexible” sobre sus ambiciones nucleares en las negociaciones en Pakistán para poner fin a seis semanas de guerra en Oriente Medio. El fracaso de las negociaciones en Islamabad genera preocupación por el destino de la frágil tregua. Lea también: El estrecho de Ormuz permanece cerrado pese al anuncio de su reapertura en medio de la tregua entre EE. UU. e Irán El mandatario estadounidense reconoció que las conversaciones transcurrieron “bien” y que se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos, salvo en la cuestión nuclear, en una publicación en Truth Social. Trump anunció que la Armada de Estados Unidos iniciará con “efecto inmediato” un bloqueo para todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz y afirmó que comenzarán a “destruir” las minas marinas colocadas por Irán. “Pronto empezará el bloqueo. Otros países estarán involucrados”, agregó, sin dar más detalles.

Donald Trump confirmó el bloqueo en Truth Social.

Desde el inicio de la guerra -que ha provocado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano- Teherán mantiene un control estricto del paso por este estrecho, por donde transitaba un quinto de las exportaciones globales de petróleo.

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del parlamento iraní y que dirigió la delegación de su país en Pakistán, dijo en su regreso a Teherán que el país “no se inclinaría ante ninguna amenaza de Washington”.

Irán ha permitido el paso de buques de países considerados aliados, como China, y hay reportes no confirmados de que Teherán quiere cobrar peajes en esta ruta.

En Irán, los Guardianes de la Revolución respondieron a Trump afirmando que sus fuerzas mantienen “el control total” del estrecho.

El jefe de la Marina de Irán, Shahram Irani, calificó este domingo de “ridícula” la amenaza del presidente estadounidense.

El ejército iraní supervisa y monitorea “todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la región. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de bloquear a Irán por mar (...) son muy ridículas y risibles”, dijo en declaraciones en la televisión estatal.

La agencia de noticias Fars de Irán reportó el domingo que dos petroleros con banderas de Pakistán que se dirigían hacia el estrecho habían dado la vuelta.

Irán informó este domingo de que el Instituto de Medicina Forense contabilizó a 3.375 muertos durante la guerra. Por su parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró hasta el 6 de abril al menos 3.597 muertos: 1.665 eran civiles, entre ellos al menos 248 niños.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y la república islámica respondió con bombardeos a los países del Golfo, a objetivos estadounidenses y con misiles lanzados contra localidades en Israel, lo que arrastró a todo Oriente Medio a un conflicto que ha sacudido la economía global.

¿Continúa la guerra?

El fracaso de las conversaciones ha generado preocupación por una vuelta a las hostilidades que podría disparar aún más los precios de la energía y golpear el comercio de petróleo y gas. Pakistán urgió a ambos países a que mantengan el cese al fuego temporal. Pero también hay cada vez más dudas sobre el fracaso de la tregua por los continuos ataques israelíes contra Líbano, donde Irán insiste que el cese también aplica. Funcionarios libaneses e israelíes se reunirán en Washington el martes. El domingo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó a las tropas de Israel en el sur de Líbano, según un video publicado el domingo. Dijo que la amenaza de una invasión de Hezbolá al norte de Israel había sido eliminada pero que “la guerra continúa, incluso en la zona de seguridad de Líbano”. Trump retomó su estrategia de las amenazas este domingo y afirmó que “podría acabar con Irán en un solo día” en una entrevista con Fox News.