Trump desató polémica con amenaza de exterminio a Irán, pero logró que se abriera Ormuz

Lenguaraz es un buen calificativo para definir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien escandalizó a su país y horrorizó a oriente medio el lunes en la noche cuando dijo que estaba dispuesto a “aniquilar a toda una civilización” si Irán no abría el estrecho de Ormuz, esa garganta de tan solo 33 kilómetros por donde se mueve gran parte del petróleo que surte al mundo. El desespero del republicano ha rozado cumbres impensadas, pues él mismo se metió en una guerra que anteriores presidentes habían rechazado, por más buena relación que tuvieran con Israel, decisión que ha subido el valor del galón de gasolina en algunos estados de 2 a 5 dólares en tan solo semanas.
La promesa para desatar ese infierno, y “aniquilar a toda una civilización” —la persa, para no ir más lejos, donde está el embrión de la escritura, el amor por los jardines embellecidos y el canto a la hermosura— estaba prevista para la noche iraní del martes, y en efecto hubo ataques, aunque contenidos para lo que se temía. Sin embargo, cambió de decisión, o la aplazó, gracias a la intervención de Pakistán.
Y es que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador clave en la guerra, le pidió al presidente que prorrogara dos semanas su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz: “Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo. Para que la diplomacia siga su curso, insto al presidente Trump a que amplíe el plazo dos semanas”.
Sharif instó a Irán a abrir ese paso estratégico para el suministro mundial de petróleo y gas, “durante un periodo de dos semanas como gesto de buena voluntad”. Horas después de dicho comunicado se anunció que el cese al fuego estaba pactado. Por medio de un comunicado, la Casa Blanca anunció en redes las palabras de Trump: “Acepto suspender el bombardeo y el ataque a Irán por un período de dos semanas. ¡Este será un alto al fuego bilateral! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados con un acuerdo definitivo relativo a la paz a largo plazo con Irán, y la paz en el Medio Oriente”.
Sobre la noticia, el diario The New York Times publicó: “Irán aceptó la propuesta de alto el fuego de Pakistán tras intensos esfuerzos diplomáticos pakistaníes y la intervención de última hora de China, un aliado clave, según tres funcionarios iraníes. El Consejo de Seguridad Nacional de Irán confirmó oficialmente el acuerdo, presentándolo como una victoria en la que Estados Unidos aceptó las condiciones de Irán”.
Una vez más parece que Trump se sale con la suya, sin embargo, no es del todo así, pues su amenaza escandalizó en Estados Unidos. Los mismos congresistas republicanos han salido a distanciarse, como pasó con Nathaniel Moran, representante de Texas, quien escribió en redes sociales: “Permítanme ser claro: no apoyo la destrucción de 'toda una civilización’. Eso no nos representa, y no es coherente con los principios que han guiado a Estados Unidos durante mucho tiempo”. Ya días atrás, la exdiputada Marjorie Taylor Greene, quien estuvo al lado de Trump en plena campaña y era una de sus más grandes aupadoras, pidió que se le destituyera del cargo.