Trump aseguró que “no habrá enriquecimiento de uranio” en Irán: “Retirarán todo el ‘polvo’ nuclear profundamente enterrado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Irán dejará de enriquecer uranio y que ambos países trabajarán juntos para “remover” el material nuclear enterrado a gran profundidad tras el ataque aéreo estadounidense del año pasado.
“Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán, que hemos determinado ha pasado por lo que será un cambio de régimen muy productivo”, escribió Trump en Truth Social, horas después de anunciar un alto el fuego temporal en la guerra.
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“No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, trabajando con Irán, desenterrará y retirará todo el ‘polvo’ nuclear profundamente enterrado”, añadió.
Por su parte, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó que Estados Unidos mantiene bajo vigilancia la reserva de Irán y sugirió que podría efectuarse otro bombardeo, similar al realizado contra presuntos sitios nucleares en junio del año pasado.
“Lo estamos vigilando. Sabemos lo que tienen, y ellos lo entregarán, y nosotros lo obtendremos y lo tomaremos. Si tenemos que hacerlo, podemos hacerlo por cualquier medio necesario”, dijo Hegseth.