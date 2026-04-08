Trump aseguró que “no habrá enriquecimiento de uranio” en Irán: “Retirarán todo el ‘polvo’ nuclear profundamente enterrado”

“Lo estamos vigilando. Sabemos lo que tienen, y ellos lo entregarán, y nosotros lo obtendremos y lo tomaremos. Si tenemos que hacerlo, podemos hacerlo por cualquier medio necesario”, dijo Hegseth.

Por su parte, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó que Estados Unidos mantiene bajo vigilancia la reserva de Irán y sugirió que podría efectuarse otro bombardeo, similar al realizado contra presuntos sitios nucleares en junio del año pasado.

“No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, trabajando con Irán, desenterrará y retirará todo el ‘polvo’ nuclear profundamente enterrado”, añadió.

“Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán, que hemos determinado ha pasado por lo que será un cambio de régimen muy productivo”, escribió Trump en Truth Social , horas después de anunciar un alto el fuego temporal en la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Irán dejará de enriquecer uranio y que ambos países trabajarán juntos para “remover” el material nuclear enterrado a gran profundidad tras el ataque aéreo estadounidense del año pasado.

Estas declaraciones vienen acompañadas de una continua tensión entre los países involucrado, ya que la tregua parece estar al bordel del colapso después de que Teherán e Israel amenazaran con reanudar las hostilidades.

Pakistán, mediador en el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, llamó este miércoles a las partes a la “moderación” después de que Israel bombardeara masivamente Líbano y de que Irán atacara de nuevo varios países del Golfo.

“Se han registrado violaciones del alto el fuego en algunos puntos de la zona de conflicto, lo que socava el espíritu del proceso de paz”, afirmó en X el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, cuyo país acogerá negociaciones entre Irán y Estados Unidos el viernes.

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Según la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump enviará a Islamabad a su equipo de negociadores encabezado por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno.

Una de las primeras consecuencias del anuncio de la tregua se vio en el estrecho de Ormuz, una estratégica vía marítima que Irán mantenía cerrada desde el inicio de la guerra y que reabrió este miércoles.

Israel y Estados Unidos dejaron de bombardear Irán tras 39 días de conflicto, pero la situación regional dista mucho de ser tranquila, sobre todo en la República Islámica y en Líbano.

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron acatar el alto el fuego, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió: “Seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos”.

En Líbano, arrastrado a la guerra por ataques del movimiento proiraní Hezbolá contra territorio israelí, los bombardeos continuaron. El primer ministro paquistaní había declarado que el alto el fuego se aplicaría “en todas partes”, incluido Líbano, pero Trump dijo que ese país quedó fuera del acuerdo “a causa de Hezbolá”.

El ejército israelí afirmó haber lanzado su “mayor ataque coordinado” contra Hezbolá desde el comienzo de marzo. Provocó 112 muertos y 837 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

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