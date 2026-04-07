Irán confirma cese al fuego bilateral anunciado por Trump y permitirá el paso por Ormuz

Irán confirmó este martes un cese al fuego bilateral de dos semanas con Estados Unidos, luego del anuncio hecho por el presidente Donald Trump, quien horas antes había amenazado con eliminar “a toda una civilización” iraní si Teherán no permitía nuevamente el paso seguro de barcos por el estrecho de Ormuz.
El acuerdo fue anunciado por Trump en redes sociales poco antes de que venciera el plazo que él mismo había fijado para que Irán aceptara reabrir esa ruta marítima, clave para el transporte de petróleo, gas y otras mercancías. La propuesta fue impulsada por Pakistán, que actuó como mediador y planteó que ambas partes respetaran una tregua de dos semanas mientras Irán permitía el tránsito sin interferencias por Ormuz.