Un Trump contradictorio baja el tono sobre Mineápolis, pero envía a su rudo ‘zar’ de la frontera tras muerte de Alex Pretti

Aunque el presidente Donald Trump bajó el tono belicoso este lunes ante la tensa situación en el estado de Minesota tras confirmar que habló con su gobernador, el demócrata Tim Walz, también anunció el envío de su “zar” contra la inmigración ilegal a ese estado del norte del país, con el encargo de que le informe personalmente de la situación.
“El gobernador Tim Walz me llamó para solicitarme que trabajáramos conjuntamente”, aseguró Trump en su plataforma Truth Social. “Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda”, añadió el mandatario republicano.
“Volveremos a hablar muy pronto”, prometió.
Pero en contraste con esta declaración también anunció en la misma plataforma que enviará a su ‘zar’ de la frontera, Tom Homan, a Mineápolis, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en protestas contra las redadas de inmigrantes, el último de ellos el enfermero Alex Pretti.