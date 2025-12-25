x

Trump mandó a bombardear escondites de ISIS en Nigeria, en retaliación por muerte de cristianos

Se trata del primer ataque que realizan las fuerzas estadounidenses en Nigeria bajo el segundo mandato de Trump.

  • Donald Trump sostuvo que ordeno varios ataques contra el grupo terrorista Isis, en Nigeria. FOTO: GETTY.
    Donald Trump sostuvo que ordeno varios ataques contra el grupo terrorista Isis, en Nigeria. FOTO: GETTY.
Agencia AFP
25 de diciembre de 2025
bookmark

El presidente Donald Trump sostuvo este jueves que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo “numerosos” ataques mortales contra el Estado Islámico (ISIS), en el noroeste de Nigeria. El mandatario prometió que habrá más ofensivas si esa organización continúa matando cristianos en ese país.

“Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro, y así fue esta noche”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El republicano añadió que el “Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos” el día de Navidad, contra objetivos del Estado Islámico.

El primer ataque de Trump en Nigeria

El Comando militar estadounidense en África dijo en una publicación en X que llevó a cabo un ataque “a petición de las autoridades nigerianas (...) que mató a múltiples terroristas de Isis”, al usar el acrónimo de ese grupo armado.

Trump mandó a bombardear escondites de ISIS en Nigeria, en retaliación por muerte de cristianos

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, elogió en X la disposición de su departamento a actuar en Nigeria y dijo que estaba “agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano”.

Los ataques son los primeros de fuerzas estadounidenses en Nigeria bajo el gobierno de Trump, que inesperadamente criticó a la nación africana en octubre y noviembre al afirmar que los cristianos allí enfrentaban una “amenaza existencial” equivalente a un “genocidio”.

La administración de Donald Trump incluyó previamente a Nigeria en la lista de Países de Particular Preocupación, argumentando presuntas amenazas contra la seguridad de la comunidad cristiana.

En la misma línea, el senador republicano Ted Cruz, cercano al presidente, ha promovido en el Congreso iniciativas para que se declare al país africano como infractor de la libertad religiosa.

Desde Abuya, el presidente Bola Ahmed Tinubu cuestionó esa clasificación y negó que Nigeria sea un Estado intolerante en materia de creencias. Por su parte, voceros del Gobierno nigeriano y de su embajada en Washington no ofrecieron comentarios inmediatos, en medio del receso por las festividades de Navidad.

