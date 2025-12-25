Trump mandó a bombardear escondites de ISIS en Nigeria, en retaliación por muerte de cristianos

El presidente Donald Trump sostuvo este jueves que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo “numerosos” ataques mortales contra el Estado Islámico (ISIS), en el noroeste de Nigeria. El mandatario prometió que habrá más ofensivas si esa organización continúa matando cristianos en ese país. “Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro, y así fue esta noche”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Entérese: El conservador Nasry Asfura, apoyado por Trump, gana la presidencia en Honduras El republicano añadió que el “Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos” el día de Navidad, contra objetivos del Estado Islámico.

El primer ataque de Trump en Nigeria

El Comando militar estadounidense en África dijo en una publicación en X que llevó a cabo un ataque “a petición de las autoridades nigerianas (...) que mató a múltiples terroristas de Isis”, al usar el acrónimo de ese grupo armado.