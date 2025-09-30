x

Trump intensificará sus operaciones antidrogas en el Caribe y ahora vigilará a los “carteles” por tierra: “Ya no hay lanchas”

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos pasará a vigilar el tráfico de drogas por vía terrestre, después de que fuerzas desplegadas en el mar Caribe atacaran lanchas presuntamente de narcotraficantes.

Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos va a “vigilar” a partir de ahora el paso de droga vía terrestre, después de los ataques contra lanchas presuntamente de narcotraficantes en el Caribe.

Venezuela ha sido muy peligrosa en lo que se refiere a drogas y a otras cosas. Vamos a ver lo que pasa con Venezuela”, declaró a periodistas antes de dirigirse a una reunión inhabitual con toda la cúpula de las fuerzas armadas.

Teníamos muchas drogas que entraban por el mar”, explicó. Actualmente, “ya no hay lanchas, no hay lanchas de pescadores, no hay nada”, aseguró.

Entérese: Trump confirmó nuevo ataque letal contra un barco que llevaba droga por aguas del Caribe: hay tres muertos

Las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe han destruido tres lanchas en sendos ataques que han dejado un saldo de al menos 14 muertos, supuestamente narcotraficantes.

Esos ataques representan una seria escalada respecto a las tareas de decomiso de drogas y detenciones que acostumbraban a realizar barcos de la Guardia Costera estadounidense, con la colaboración de fuerzas de países de la región.

Ahora vamos a vigilar a los carteles”, advirtió Trump. “Vamos a vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra”, añadió.

Despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe

Estados Unidos ha desplegado ocho destructores, con miles de marines a bordo, así como una decena de cazas F-35 en Puerto Rico como parte de su operativo en el Caribe.

Ese despliegue ha sido criticado por Caracas, que ha movilizado a su ejército y a milicias populares ante cualquier eventualidad.

Washington está realizando lo que llama una operación antidrogas en el Caribe con el despliegue de buques de guerra frente a la costa de Venezuela. FOTO: AFP

Además, en su reunión de este martes con la cúpula militar, el presidente Trump prometió que “resucitará el espíritu guerrero” de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

“Juntos, en los próximos años, vamos a transformar a nuestras fuerzas armadas en algo más fuerte, más recio, más rápido”, declaró Trump a los generales y almirantes estadounidenses reunidos en un encuentro poco habitual en Quantico, Virginia.

Poco antes, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó en la misma reunión que las fuerzas armadas de Estados Unidos debe ser reformadas para acabar con “décadas de decadencia”, que, según él, fueron causadas por políticas de diversidad.

Esa nueva “mentalidad guerrera”, en palabras de Hegseth, implica que las fuerzas armadas volverán a utilizar estándares de reclutamiento y entrenamiento basados en la capacidad masculina en términos de resistencia física.

“Quiero ser muy claro: no se trata de impedir a las mujeres servir” en las fuerzas armadas, insistió. “Nuestras oficiales femeninas son las mejores del mundo, pero cuando se trate de un trabajo que requiera poder físico para entrar en combate, esos estándares deben ser neutrales, y altos”, explicó.

Puede leer: En manifestación en Nueva York, Petro le pidió a los soldados de EE. UU. que “desobedezcan la orden de Trump” sobre Gaza

