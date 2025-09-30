Trump intensificará sus operaciones antidrogas en el Caribe y ahora vigilará a los “carteles” por tierra: “Ya no hay lanchas”

El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos va a “vigilar” a partir de ahora el paso de droga vía terrestre, después de los ataques contra lanchas presuntamente de narcotraficantes en el Caribe.

“Venezuela ha sido muy peligrosa en lo que se refiere a drogas y a otras cosas. Vamos a ver lo que pasa con Venezuela”, declaró a periodistas antes de dirigirse a una reunión inhabitual con toda la cúpula de las fuerzas armadas.

“Teníamos muchas drogas que entraban por el mar”, explicó. Actualmente, “ya no hay lanchas, no hay lanchas de pescadores, no hay nada”, aseguró.

Entérese: Trump confirmó nuevo ataque letal contra un barco que llevaba droga por aguas del Caribe: hay tres muertos

Las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe han destruido tres lanchas en sendos ataques que han dejado un saldo de al menos 14 muertos, supuestamente narcotraficantes.

Esos ataques representan una seria escalada respecto a las tareas de decomiso de drogas y detenciones que acostumbraban a realizar barcos de la Guardia Costera estadounidense, con la colaboración de fuerzas de países de la región.

“Ahora vamos a vigilar a los carteles”, advirtió Trump. “Vamos a vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra”, añadió.