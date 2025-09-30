Una cueva en Cocorná, Antioquia, esconde un gran museo de monedas y billetes

Más de 100 billetes y monedas, desde los más antiguos hasta los más grandes, están en un museo que se construyó en una cueva bajo tierra en una finca de Cocorná, Oriente antioqueño. Para verlos, se debe recorrer casi tres kilómetros entre túneles y cuevas, donde se almacenan estas joyas que cuentan toda la historia económica, no solo de Colombia, sino de todo el mundo.
En la vereda El Encanto, de este municipio ubicado a 81 kilómetros de Medellín, Luis Fernando Orozco decidió hace 12 años construir una especie de museo de la moneda, pero no quería hacerlo como los demás, es decir, en un edificio. Aprovechando una zona montañosa de su predio, empezó a sacar tierra y luego ubicar estratégicamente los billetes y las monedas en el trayecto.