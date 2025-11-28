Trump prometió suspender “permanentemente” la migración desde países del “tercer mundo” y revisará millones de visados

El presidente Donald Trump afirmó que planea suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de “países del tercer mundo”, al día siguiente de que un afgano disparóa presuntamente contra dos guardias nacionales en Washington, uno de los cuales murió.
“Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, escribió el magnate republicano en redes sociales.
También Amenazó con revocar “millones” de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden .y con “expulsar a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”.
Su airada publicación, que terminaba deseando a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias, marca una nueva escalada en laspolíticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por una campaña dedeportaciones masivas.
El presidente estadounidense había anunciado previamente la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, atacada la víspera enun tiroteo cerca de la Casa Blanca.
El ataque, descrito por las autoridades comouna “emboscada”, se perpetuó contra dos soldados de este cuerpo militar,desplegado en Washington y otras ciudades demócratas como parte del controvertido dispositivo de Trump para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.