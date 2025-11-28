Trump prometió suspender “permanentemente” la migración desde países del “tercer mundo” y revisará millones de visados

El presidente Donald Trump afirmó que planea suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de “países del tercer mundo”, al día siguiente de que un afgano disparóa presuntamente contra dos guardias nacionales en Washington, uno de los cuales murió. “Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, escribió el magnate republicano en redes sociales. También Amenazó con revocar “millones” de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden .y con “expulsar a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”. Su airada publicación, que terminaba deseando a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias, marca una nueva escalada en laspolíticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por una campaña dedeportaciones masivas. El presidente estadounidense había anunciado previamente la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, atacada la víspera enun tiroteo cerca de la Casa Blanca. El ataque, descrito por las autoridades comouna “emboscada”, se perpetuó contra dos soldados de este cuerpo militar,desplegado en Washington y otras ciudades demócratas como parte del controvertido dispositivo de Trump para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.

Lea más: Ni los funcionarios de Trump se salvan: ICE detuvo a pariente de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt Trump, de hecho, vinculó el tiroteo con su decisión de enviar a cientos de efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad.“Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos”, sugirió. Las autoridades identificaron al presunto autor de los disparos comoun afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se radicó en Estados Unidos en 2021, cuando Washington retiró a sus tropas de Afganistán. El FBI, por su parte, inició una investigación por terrorismo . En sus redes sociales, Trump agregó que terminará con todas las prestaciones y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses., y que deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo para la seguridad o que “no sea compatible con la civilización occidental”.

“Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas”, añadió el mandatario. “Solo la migración inversa puede resolver completamente esta situación”, clamó. Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció el jueves que revisará el estado migratorio de cada residente permanente o titular de una “green card” de 19 países. Afganistán, así como Cuba, Haití, Venezuela, Irán y Birmania figuran en la lista. La administración Trump también ordenó la suspensión inmediata de la tramitación de solicitudes de inmigración procedentes de Afganistán.

El otro soldado herido en el ataque del miércoles, Andrew Wolfe, de 24 años, “lucha por su vida”, informó Trump el jueves. El presunto autor de los disparos también se encuentra en un estado crítico. La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, informó que el presunto atacante, Rahmanullah Lakanwal,vivía en el estado de Washington, al otro extremo del país, y que llegó en auto al lugar del tiroteo. Abró fuego con un revólver Smith and Wesson .357contra un grupo de Guardias Nacionales que patrullaban a unas cuadras de la Casa Blanca. Las autoridades siguen sin tener indicios de los motivos del ataque. El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que el sospechoso había formado parte de un comando respaldado por Washington que combatió contra los talibanes en Afganistán, y que llegó a Estados Unidos gracias a un programa de evacuación de afganos que colaboraron con el organismo. Los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, Además de otros altos cargos nombrados por Trump, insistieron en que Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión debido a políticas de asilo laxas tras la retirada militar de Afganistán ordenada por el expresidente Joe Biden.