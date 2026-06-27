Confirman muerte de promesa del fútbol venezolano tras los terremotos; así están varios jugadores de la Vinotinto

Tras los terremotos ocurridos en Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó la muerte de una joven promesa que ya ha vestido la camiseta de la Vinotinto. Así mismo, ha alertado sobre la crítica situación de otros jugadores que se encuentran desaparecidos. Dos sismos, uno de 7,1 y otro de 7,5 de intensidad, ocasionaron graves daños en Venezuela, especialmente en los estados de La Guaira, Sucre, Mérida, Trujillo, Táchira y la capital, Caracas, los cuales fueron declarados zonas de desastre y se vive un drama por recuperar vidas humanas y tener información de desaparecidos. Lea también: Imágenes satelitales muestran cómo quedó Venezuela tras el terremoto, ¿por qué La Guaira resultó tan afectada? En medio de ese drama, se confirmó el fallecimiento de Yimvert Berroterán, mediocampista de 18 años de la selección Sub-20, quien se encontraba desaparecido. El cuerpo del joven deportista fue hallado sin vida bajo los escombros en el sector de Los Corales, estado La Guaira.

La emergencia sísmica ha golpeado duramente al deporte local, confirmándose el deceso de otros jóvenes talentos y miembros de cuerpos técnicos. En la lista de fallecidos, además de Berroterán, se confirmó la muerte de Razan Sijaa (juvenil Sub-18 de Caracas FC), Ricardo Veloz (jugador de Marítimo La Guaira), Víctor Andrés Palacios Ledezma (de 14 años, del Club Sport San Agustín) y José Miguel Santana (antiguo integrante del cuerpo técnico de la selección de Fútbol Playa).

El joven futbolista permaneció atrapado durante más de 40 horas antes de que los equipos de rescate lograran recuperar su cuerpo junto al de su pareja, Eudimar Valentina Sandoval; ambos fueron encontrados abrazados bajo las ruinas del edificio Coral Plaza.

Berroterán era considerado una de las promesas con mayor proyección del fútbol venezolano. Oriundo de Caracas, se desempeñaba principalmente como delantero centro o extremo izquierdo y formaba parte del club Universidad Central de Venezuela FC (UCV FC), donde este año había logrado debutar en la primera división profesional.

Internacionalmente, se consolidó como titular en la Selección Venezuela sub-17, categoría con la que disputó 17 partidos, anotó tres goles y participó tanto en el Campeonato Sudamericano como en el Mundial de la categoría.

Debido a su talento, visión de juego y capacidad física, recientemente había sido convocado a la selección sub-20 y participó este mismo mes en el Torneo Maurice Revello, conocido anteriormente como el Torneo Esperanzas de Toulon, un certamen hecho para combinados nacionales categoría sub-23.

Las graves afectaciones del terremoto en el fútbol venezolano