Imágenes satelitales muestran cómo quedó Venezuela tras el terremoto, ¿por qué La Guaira resultó tan afectada?

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que el terremoto de magnitud 7,1 y su réplica de 7,5 han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.
La emergencia ocurrió en la noche del 24 de junio, cuando los habitantes de Caracas y La Guaira fueron sorprendidos por estos sismos que provocaron importantes daños en edificios, centros comerciales e incluso en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde pasajeros y personal aeroportuario corrían despavoridos mientras sentían los fuertes movimientos telúricos.