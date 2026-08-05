¡Temperaturas extremas! Olas de calor provocan la muerte de animales en zoológicos de Japón y obligan a detener reactores nucleares en Europa

Las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas en Japón y varios países de Europa han provocado la muerte de animales en cautiverio, la reducción o detención de reactores nucleares, restricciones al consumo eléctrico y afectaciones al transporte fluvial. En Japón, tres leonas murieron en el Parque Zoológico de Tama, en las afueras de Tokio, en un caso que continúa bajo investigación y que ha reabierto el debate sobre las condiciones de los animales en cautiverio. Al mismo tiempo, la sequía y la disminución del caudal de ríos como el Danubio y el Rin obligaron a varios países europeos a adoptar medidas para mantener el suministro energético y la navegación.

Tragedia en Japón: el impacto del calor extremo en la fauna y la salud pública

El Parque Zoológico de Tama confirmó la muerte de las leonas Mugi, Ichigo y Ruena. De acuerdo con la institución, la causa del fallecimiento aún no ha sido determinada y dependerá de los resultados de las pruebas que continúan en desarrollo. Los primeros signos de afectación comenzaron el 18 de julio, cuando varios leones presentaron pérdida de apetito, fatiga y una reducción de su actividad. Para el 22 de julio, diez de los dieciséis leones del recinto mostraban síntomas de debilidad. Las autopsias practicadas a las tres leonas evidenciaron deshidratación generalizada y fallo multiorgánico. El zoológico informó que estos hallazgos apuntan a que el estrés térmico pudo haber contribuido a las muertes. Una portavoz del parque indicó, según AFP, que el veterinario sospecha que los fallecimientos estuvieron relacionados con un golpe de calor debido a los signos detectados durante las evaluaciones. Le recomendamos leer: ¿Qué es una ola de calor y cómo cuidarse? La organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) cuestionó las condiciones del cautiverio tras conocerse el caso. En un comunicado afirmó: “esta tragedia es un crudo recordatorio de que los zoológicos nunca pueden proporcionar a los animales salvajes el control y la libertad que necesitan para protegerse”. Actualmente, el zoológico informó que, de los diez leones que presentaron síntomas, tres permanecen en estado de extrema debilidad e incapaces de ponerse de pie, cuatro muestran una evolución favorable o se encuentran en recuperación y los seis leones restantes nunca presentaron síntomas. Como medida preventiva, el zoológico trasladará a los animales afectados a un recinto privado equipado con sistemas de refrigeración localizada y ventiladores industriales adicionales. Mientras tanto, la exhibición de los leones permanecerá suspendida. El episodio coincide con un verano de temperaturas elevadas en Japón. Varias zonas del país alcanzaron los 40 °C y el año anterior fue registrado como el verano más caluroso desde que existen mediciones. Entre el 20 y el 26 de julio, unas 18.600 personas fueron hospitalizadas por golpes de calor y 45 llegaron sin vida a centros médicos, según la agencia japonesa de gestión de incendios y desastres. Solo el 22 de julio, Tokio reportó 453 hospitalizaciones relacionadas con las altas temperaturas, la cifra más alta registrada.

La sequía reduce el caudal de los ríos y afecta la producción de energía en Europa

Mientras Japón enfrenta los efectos del calor sobre la fauna y la salud pública, Europa registra impactos sobre su infraestructura energética debido a la disminución del caudal de los ríos. Las altas temperaturas y la sequía han llevado a los ríos Danubio y Rin a registrar niveles mínimos en distintos tramos, afectando la generación eléctrica, el transporte de mercancías, la navegación y el turismo. Hungría y Rumania se convirtieron en los primeros países en detener reactores nucleares debido a la falta de agua del Danubio para los sistemas de refrigeración.

En Hungría, la central nuclear de Paks, que opera desde hace 44 años, redujo inicialmente su producción hasta funcionar por debajo del 50 % de su capacidad y posteriormente detuvo sus reactores. La planta genera entre el 37 % y cerca del 50 % de la electricidad del país, dependiendo de la referencia utilizada. El primer ministro Péter Magyar pidió reducir el consumo de electricidad y señaló que “los hogares son los últimos en la cadena de restricciones”, mientras parte de la industria recibió instrucciones para disminuir el consumo de energía y agua. También se implementaron restricciones en el alumbrado público y en los trenes de mercancías. El descenso del nivel del Danubio produjo otras consecuencias en Hungría. El puente Margarita, en Budapest, fue cerrado temporalmente después de que emergiera una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Además, los cruceros turísticos modificaron sus recorridos y el transporte de mercancías por el río quedó prácticamente paralizado. Siga leyendo: ¿Por qué respirar el humo de los incendios es dañino para la salud? En Rumania, uno de los dos reactores de la central nuclear de Cernavodă fue desconectado por razones de seguridad, mientras las autoridades evaluaban la posibilidad de detener el segundo si el caudal continuaba descendiendo. Para incrementar el flujo de agua hacia la planta, el ejército detonó un espolón rocoso utilizando 180 kilogramos de explosivos y anunció el hundimiento controlado de embarcaciones para redirigir el canal del río. El ministro de Defensa en funciones, Radu Miruta, aseguró: “Cada día adicional de funcionamiento de Cernavoda supone un beneficio cuantificable”. Por su parte, el primer ministro Ilie Bolojan advirtió que los cortes de suministro eléctrico podrían prolongarse entre una y dos semanas y declaró: “Tenemos una crisis energética a nivel regional: debido a la sequía, el caudal del Danubio es el más bajo de los últimos 40 años; hoy (lunes) alcanzamos aproximadamente 1.450 metros cúbicos por segundo y la tendencia es descendente; llegaremos a los 1.400 metros cúbicos”, al tiempo que indicó que “las dificultades derivadas de la sequía se ven agravadas por las limitadas conexiones transfronterizas con Europa Central y Occidental”. En Serbia, la producción de la central hidroeléctrica Djerdap 1 descendió hasta el 20 % de su capacidad y también se reportaron dificultades en los sistemas de refrigeración de las centrales térmicas de carbón de Kostolac. Francia también registró afectaciones. La empresa estatal EDF informó la detención de reactores en las centrales de Chooz y Cattenom debido al bajo caudal de los ríos Mosa y Mosela. Además, otras plantas redujeron su potencia para cumplir con los límites ambientales relacionados con la temperatura del agua. Entérese: ¿Qué pasa con la famosa cascada del Salto del Buey? Su caudal disminuyó drásticamente Las centrales nucleares requieren grandes volúmenes de agua para enfriar sus sistemas. Cuando el caudal disminuye o la temperatura del agua aumenta, las instalaciones deben reducir su producción o detener su funcionamiento para cumplir con las normas ambientales que buscan evitar daños a los ecosistemas acuáticos.

Afectaciones al transporte fluvial, la industria y el suministro de agua en Alemania

El impacto también se extendió al transporte fluvial. En Alemania, el río Rin alcanzó niveles mínimos históricos en sectores como Colonia, Duisburgo-Ruhrort y Kaub, obligando a las embarcaciones a reducir su carga, lo que incrementó los costos logísticos y los tiempos de entrega. Las cadenas de suministro de industrias como la química, la siderúrgica y la petrolera registraron afectaciones. El Instituto de la Economía Alemana (IW) advirtió que el crecimiento del producto interno bruto podría ubicarse 0,4 puntos porcentuales por debajo de lo previsto debido a estas condiciones. El puerto de Róterdam informó que el volumen de mercancías transportadas hacia el Rin se encuentra alrededor de un 10 % por debajo de los niveles habituales desde comienzos de julio. El analista de energía de Kpler, Alessandro Armenia, afirmó: “Está afectando no solo a una región, como hemos visto en el pasado, sino a todo el panorama europeo”. Además, señaló: “Dada la dinámica actual, significa que o veremos apagones o tendremos que invertir mucho más”. La sequía también ha reducido las aguas subterráneas en Alemania, incrementando el riesgo de pérdidas agrícolas e incendios forestales. En Múnich se prohibió el uso de agua para actividades como el riego de jardines, el llenado de piscinas y el lavado de vehículos fuera de establecimientos autorizados, con multas que pueden alcanzar los 50.000 euros. Lea aquí: Estos son los mejores alimentos para mantenerse hidratado durante los días de calor

El fenómeno de El Niño y el aumento de los eventos asociados al calor

Las altas temperaturas registradas en Japón y Europa ocurren en un contexto marcado por los efectos del fenómeno de El Niño, que altera los patrones climáticos en distintas regiones del mundo y favorece la ocurrencia de olas de calor, sequías y cambios en el régimen de lluvias. Estas condiciones incrementan el riesgo de impactos sobre los ecosistemas, la salud, la infraestructura y las actividades económicas. En Japón, el calor extremo coincidió con la muerte de tres leonas en el Parque Zoológico de Tama y con un aumento de las hospitalizaciones por golpes de calor. En Europa, la disminución del caudal de ríos como el Danubio y el Rin redujo la disponibilidad de agua para la refrigeración de centrales nucleares, afectó la navegación fluvial y obligó a varios gobiernos a adoptar medidas para disminuir el consumo de electricidad. Los efectos también se reflejan en otros sectores. La reducción del nivel de los ríos ha limitado el transporte de mercancías, alterado recorridos turísticos y generado dificultades para industrias que dependen del transporte fluvial, mientras que la disminución de las reservas de agua aumenta el riesgo de pérdidas agrícolas y de incendios forestales en varias zonas del continente. Aunque los eventos registrados tienen características locales y responden a diversos factores meteorológicos, el fenómeno de El Niño contribuye a intensificar las condiciones de calor y sequía en diferentes regiones, aumentando la probabilidad de que se presenten situaciones como las observadas en Japón y Europa durante este periodo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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