Los videos más impactantes tras el sismo de 6,5 en México

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron los momentos de angustia que se vivieron este viernes en varias regiones de México, luego de un sismo de magnitud 6,5 que se registró en horas de la mañana y cuyo epicentro se ubicó frente a las costas del estado de Guerrero, en el océano Pacífico.
Las grabaciones, captadas por ciudadanos desde viviendas, oficinas y calles, muestran edificios balanceándose, lámparas y objetos cayendo, personas evacuando en medio del pánico y la activación de la alerta sísmica en distintas ciudades del país, incluida la Ciudad de México.
En contexto: Sismo de magnitud 6.5 paraliza momentáneamente México y reactiva la alerta sísmica
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:58 a. m. (hora local) y fue catalogado como “severo”. Aunque no se reportaron daños estructurales de gran magnitud a nivel nacional, el sismo fue perceptible en estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Puebla, Jalisco, Tabasco, Colima e Hidalgo.