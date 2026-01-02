Los videos más impactantes tras el sismo de 6,5 en México

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron los momentos de angustia que se vivieron este viernes en varias regiones de México, luego de un sismo de magnitud 6,5 que se registró en horas de la mañana y cuyo epicentro se ubicó frente a las costas del estado de Guerrero, en el océano Pacífico. Las grabaciones, captadas por ciudadanos desde viviendas, oficinas y calles, muestran edificios balanceándose, lámparas y objetos cayendo, personas evacuando en medio del pánico y la activación de la alerta sísmica en distintas ciudades del país, incluida la Ciudad de México. En contexto: Sismo de magnitud 6.5 paraliza momentáneamente México y reactiva la alerta sísmica De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:58 a. m. (hora local) y fue catalogado como “severo”. Aunque no se reportaron daños estructurales de gran magnitud a nivel nacional, el sismo fue perceptible en estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Puebla, Jalisco, Tabasco, Colima e Hidalgo.

Un video captó el aterrador momento en que un edificio se sacudía violentamente durante el sismo de magnitud 6.5. Las impactantes imágenes reflejan la fuerza del movimiento telúrico. Entérese: Sismo de magnitud 4,1 sacude al norte de Colombia, con epicentro en Venezuela, en la mañana de Año Nuevo Así se balanceó el Ángel de la Independencia tras el sismo. El icónico monumento de Ciudad de México registró el fuerte movimiento hoy. Momentos de tensión se vivieron en el Hospital Magdalena de las Salinas tras el sismo de magnitud 6.5 en México. Médicos, pacientes y personal administrativo evacuaron las instalaciones de manera preventiva ante la alerta sísmica.

El sismo de magnitud 6.5 en México dejó graves daños en Acapulco. En el sector de Barra Vieja, la fuerza del temblor provocó el colapso total de establecimientos comerciales, como el restaurante Playa Suave. Además de la destrucción de locales, turistas reportaron la aparición de grietas en el suelo de las playas.

Réplicas y momentos de tensión

Tras el temblor principal, el SSN confirmó que se registraron 420 réplicas, la mayor de ellas de magnitud 4,7, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes de las zonas donde el sismo se sintió con mayor intensidad.

En Guerrero, donde el movimiento fue percibido de forma fuerte, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia en los 85 municipios del departamento. Las autoridades informaron que no hubo víctimas mortales ni personas gravemente heridas, aunque sí se atendieron casos de crisis nerviosa.

Impacto en Ciudad de México

En la capital del país, varios de los videos más impactantes corresponden al momento en que sonó la alerta sísmica, obligando a la evacuación de edificios públicos y privados. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que suspender de manera preventiva su conferencia matutina y evacuar Palacio Nacional junto a periodistas y funcionarios.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el sismo dejó 12 personas lesionadas, además de la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como 18 reportes por fallas en el suministro eléctrico. También se evaluaron dos estructuras por riesgo de colapso y se realizaron inspecciones preventivas en más de 30 edificios. Sin embargo, se confirmó la muerte de un hombre de 60 años en la alcaldía Benito Juárez, quien falleció mientras evacuaba el edificio donde residía.

Evaluaciones en otros estados

Autoridades de Veracruz indicaron que el sismo se sintió con fuerza en diversas regiones del estado, entre ellas Xalapa, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos. No obstante, Protección Civil aseguró que no se reportaron afectaciones en infraestructura estratégica y que se mantuvieron recorridos de verificación.