Sismo de magnitud 6.5 paraliza momentáneamente México y reactiva la alerta sísmica

Un fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió este viernes Ciudad de México, según reportó el Servicio Sismológico Nacional. El hecho se registró sobre las 7:58 de la mañana (hora local).

El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum. El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur), informó Sheinbaum a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor. La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de “daños graves” ni en Ciudad de México ni en Guerrero.

Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos y los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero al encontrarse a menos de 400 km. El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8.1 devastó una amplia zona de Ciudad de México. Con epicentro en la costa del Pacífico, entre Guerrero y Michoacán, sacudió también a gran parte del centro y sur del país. El sismo del 1985 dejó 12.843 muertos, según un recuento de actas de defunción oficiales publicado por el diario Excélsior en 2015.