Sismo de magnitud 4,1 sacude al norte de Colombia, con epicentro en Venezuela, en la mañana de Año Nuevo

Un sismo de 4,1 sacudió el occidente de Venezuela este 1 de enero, según el Servicio Geológico Colombiano, en la mañana.

  • El evento fue procesado de manera manual por el SGC, que reiteró la importancia de conservar la calma y revisar planes familiares de emergencia. FOTO: Tomada de redes.
El Colombiano
hace 1 hora
Un sismo de magnitud 4,1 se registró este 1 de enero de 2026 a las 7:37 a. m., en el occidente de Venezuela, según un boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento, de profundidad superficial, tuvo su epicentro en las coordenadas 10.35° de latitud y -72.11° de longitud, con cercanía a varios municipios del estado Zulia.

De acuerdo con el SGC, el movimiento telúrico se localizó a 23 kilómetros de Villa del Rosario, a 42 kilómetros de La Concepción y a 59 kilómetros de Machiques.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que la región andina y el norte de Suramérica presentan actividad sísmica frecuente, por lo que recomendó informarse solo por canales oficiales y evitar la difusión de rumores.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), “los sismos en Venezuela son producto del contacto entre las placas tectónicas Caribe y Sudamericana, lo que origina una actividad sísmica en el territorio nacional”.

