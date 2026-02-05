Trump y Xi Jinping retoman diálogo telefónico en medio de planes de visita a China

Los mandatarios conversaron este miércoles por la noche, en medio de la posible visita de Donald Trump a Pekín en abril y tras la tregua comercial acordada entre ambas potencias.

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica este miércoles, según informó la Cancillería china en un escueto mensaje en el que no se detallaron los asuntos abordados. La llamada se produce mientras se planea la posible visita del líder estadounidense a China en abril, después de que ambos países alcanzaran una tregua comercial el pasado noviembre.

El contacto entre los mandatarios coincidió con una jornada de intensa actividad diplomática para Pekín. Horas antes, Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que discutieron la cooperación estratégica entre sus países, en vísperas del vencimiento del START III, el último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y Estados Unidos.