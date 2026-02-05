El enojo de los hinchas de Fluminense por la posible llegada de Jhon Arias al Palmeiras

Mientras en Palmeiras crece el optimismo por un posible refuerzo de peso, en Fluminense el ambiente es de molestia y decepción. La razón: Jhon Arias, uno de los jugadores más queridos por la afición Tricolor en los últimos años, no regresaría al club carioca como muchos esperaban tras su salida a Europa.

El volante colombiano, actualmente vinculado al Wolverhampton Wanderers de la Premier League inglesa, estaría cerca de volver al fútbol brasileño, aunque no al equipo que lo catapultó como figura continental, sino para vestir la camiseta de uno de sus grandes rivales: Palmeiras.

La reacción en Fluminense contrasta con las palabras de despedida que Arias dejó hace apenas seis meses, cuando cerró su etapa en el club. “Gracias por todo, Fluminense FC. Les estaré eternamente agradecido”, expresó entonces el mediocampista de la Selección Colombia, quien también tuvo un mensaje especial para la afición tricolor por el respaldo recibido dentro y fuera de las canchas.

“No es un adiós... nos vemos pronto”, añadió en aquel momento, una frase que hoy vuelve a escena y que muchos hinchas interpretan como una promesa incumplida, al ver que su posible retorno al fútbol brasileño no sería con el Flu.

Según versiones desde Brasil, Arias no continuaría en el Wolverhampton y Palmeiras estaría dispuesto a negociar su fichaje, en una operación que rondaría los 25 millones de euros, cifra que el club inglés exigiría para dejarlo salir. La posibilidad ha generado un fuerte impacto emocional en la hinchada de Fluminense.