¿Cuándo vuelve a jugar Nacional? El caos que altera el calendario verdolaga

Atlético Nacional atraviesa una realidad tan poderosa como contradictoria. Mientras presume la plantilla más valorizada de la Liga BetPlay y acaba de presentar refuerzos de alto impacto como Cristian “Chicho” Arango, en la cancha el equipo se ha visto obligado a frenar en seco. En apenas una semana, dos partidos clave desaparecieron del calendario inmediato: primero el duelo ante Junior, aplazado por el amistoso internacional frente al Inter Miami, y ahora el esperado choque ante Independiente Santa Fe en Bogotá, cancelado por una decisión de fuerza mayor.

Tiene nómina de lujo, pero no tiene continuidad La razón del segundo golpe está lejos de lo deportivo y más cerca del barro. El caos se desató tras el inconcluso Millonarios vs. Medellín en El Campín. Un concierto de música popular realizado el sábado, sumado a lluvias torrenciales el domingo, dejó al descubierto la fragilidad del drenaje del principal escenario deportivo de la capital. El balón no rodaba, los charcos parecían lagunas y el césped fue reemplazado por una peligrosa mezcla de lodo y agua. Las alarmas se encendieron de inmediato. Acolfutpro, el sindicato de futbolistas, advirtió sobre el alto riesgo de lesiones graves y la Dimayor tomó una decisión sin precedentes: prohibir el uso de El Campín hasta que la empresa Sencia logre recuperar el campo de juego. Según el ente rector, la medida “sacrifica el calendario”, pero prioriza la integridad de los jugadores y la calidad del espectáculo. Sin embargo, para Atlético Nacional, el remedio puede resultar tan amargo como la enfermedad. Tras el clásico frente al América, el equipo antioqueño entrará en un verdadero limbo competitivo. Luego de jugar este miércoles, Nacional deberá esperar ocho días para volver a competir oficialmente, cuando enfrente a Fortaleza el 12 de febrero. Un parón incómodo para un equipo que apenas está encontrando funcionamiento, sociedades y ritmo en este inicio de temporada.

La maratón que se le viene al Verde Lo más preocupante no es el presente inmediato, sino lo que se viene. Con dos partidos aplazados aún por reubicar, el calendario de finales de febrero y marzo amenaza con convertirse en una auténtica maratón. Nacional deberá enfrentar a Cali (15 de febrero), Alianza (21 de febrero), Tolima (1 de marzo) y, en medio de todo, el cruce ante Millonarios por la Copa Sudamericana. Si el “Verde” avanza en el torneo internacional, el equipo quedará atrapado en una dinámica de miércoles-domingo-miércoles, con poco margen para el descanso y mucho desgaste acumulado. Ahí aparecerá el primer gran reto para Diego Arias. Más allá del planteamiento táctico, el entrenador deberá demostrar liderazgo y manejo de grupo para administrar una nómina de alto vuelo que, paradójicamente, llegará a ese tramo decisivo con poco ritmo competitivo previo. El desafío será evitar el “estallido” físico en las últimas semanas del mes y sostener el nivel cuando más lo exija el calendario.