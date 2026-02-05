¿Cuándo vuelve a jugar Nacional? El caos que altera el calendario verdolaga

Atlético Nacional atraviesa una realidad tan poderosa como contradictoria. Mientras presume la plantilla más valorizada de la Liga BetPlay y acaba de presentar refuerzos de alto impacto como Cristian “Chicho” Arango, en la cancha el equipo se ha visto obligado a frenar en seco. En apenas una semana, dos partidos clave desaparecieron del calendario inmediato: primero el duelo ante Junior, aplazado por el amistoso internacional frente al Inter Miami, y ahora el esperado choque ante Independiente Santa Fe en Bogotá, cancelado por una decisión de fuerza mayor.
