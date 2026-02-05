x

Todo lo que debe saber sobre el Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026

La capital vivirá este jueves 5 de febrero una nueva jornada de restricción para vehículos particulares. Conozca quiénes pueden circular, cómo operará TransMilenio y cuánto cuesta incumplir la medida.

  Bogotá restringe la circulación de vehículos particulares entre las 5:00 a. m. y 9:00 p. m. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
hace 3 horas
Bogotá tendrá este jueves 5 de febrero de 2026 una nueva edición del Día sin Carro y sin Moto, iniciativa con la que la administración distrital busca reducir la huella de carbono, mejorar la calidad del aire y promover el uso de medios de transporte alternativos. La jornada se desarrollará bajo el lema ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y se extenderá desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Conozca: Día sin carro en Bogotá: ¿a cuánto ascienden las multas si incumple esta medida?

La medida cumple su versión número 28 y tiene carácter legal. Su origen se remonta a la Consulta Popular del 29 de octubre de 2000, cuando los ciudadanos aprobaron institucionalizar esta restricción el primer jueves de febrero de cada año.

¿Cuáles son los carros que NO están permitidos?

Durante el día NO podrán circular carros y motos particulares, vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, automóviles de medios de comunicación con placas amarillas, carros de enseñanza automotriz, vehículos híbridos o a gas, y taxis o transporte especial con placas terminadas en 7 y 8. El transporte de carga mantendrá su restricción habitual, de acuerdo con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025.

Vehículos permitidos

SÍ estarán autorizados el transporte público, rutas escolares, vehículos de emergencia, transporte para personas con discapacidad, servicios públicos domiciliarios, vehículos eléctricos o de cero emisiones, motocicletas de mensajería o domicilios debidamente acreditadas, así como automotores de seguridad, Fuerzas Militares, Policía, CTI, diplomáticos, de la UNP y otros destinados al control operativo o mantenimiento del sistema.

Lea más: Pilas: así quedó el pico y placa en Medellín para el primer semestre de 2026

Alternativas y sanciones

Para atender la alta demanda de viajes, el sistema operará al 100 % de su capacidad, con 10.482 buses entre troncales, TransMiZonal (SITP), alimentadores y duales, además de 163 cabinas del TransMiCable en Ciudad Bolívar. Las autoridades recomiendan planear los desplazamientos con anticipación.

Incumplir la restricción implicará una multa de 633.000 pesos y la inmovilización inmediata del vehículo, con costos adicionales por grúa y patios. Para quienes opten por la bicicleta, la Secretaría de Movilidad aconseja usar casco, luces blanca y roja y respetar las normas de tránsito.

