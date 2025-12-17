Embajadora Sarabia explicó qué sigue tras el rescate en un río y la detención de Zulma Guzmán en Londres

En un río rescataron a Zulma Guzmán Castro, de 50 años, la mujer señalada de estar detrás del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá, un caso de intoxicación ocurrido el pasado 5 de abril.

La fundadora de la aplicación Car‑B, quien anteriormente había sido localizada en Brasil, Argentina y España, fue hallada en el río Támesis, en Londres, tras haber huido a esa ciudad de Inglaterra, según reveló el diario británico The Daily Mail.

Las autoridades indicaron al medio citado que recibieron una alerta hacia las 6:45 de la mañana del martes 16 de diciembre sobre una mujer que se encontraba en situación de riesgo en el puente de Battersea. Al llegar al lugar, comprobaron que se trataba de Guzmán Castro, por lo que fue trasladada a un hospital cercano para evaluar su estado de salud.

Sobre esta situación, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, se pronunció en una entrevista con El Tiempo e indicó que la sospechosa permanece hospitalizada y que por el momento no ha sido judicializada, ya que la legislación británica exige primero que la persona reciba el alta médica para ser puesta a disposición de las autoridades.

“La señora se encuentra en un hospital en este momento y no ha sido capturada. Según las leyes británicas, se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital donde se encuentra para que la judicialicen. Una vez pase eso, será puesta a disposición de las autoridades”, expresó Sarabia al medio citado, agregando que la ubicación de la señalada fue posible gracias a un sistema de cámaras de seguridad avanzado con el que cuenta esta ciudad de Inglaterra.