Atención | Confirman que la senadora Aida Quilcué apareció con vida en el Cauca

El ministro de Defensa aseguró que la Guardia Indígena confirmó el hallazgo de la congresista y su esquema de seguridad. “Todos están bien”, dijo.

    FOTO: COLPRENSA
hace 22 minutos
bookmark

Las autoridades confirmaron que la senadora Aida Quilcué apareció con vida este martes en el Cauca tras horas de incertidumbre por un presunto secuestro en la vía Inzá–Totoró.

Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, quien sostuvo que la información del hallazgo de la congresista fue corroborada por miembros de la Guardia Indígena.

“Todos están bien. Nuestro Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada”, declaró el funcionario.

Sobre las 2:14 de la tarde, el equipo de la senadora Aida Quilcué denunció un presunto secuestro de la congresista y su esquema de seguridad. El hecho se habría presentado entre los municipios de Inzá y Totoro, según reclamó el equipo de la senadora. “Presuntamente han sido secuestrados”, alertaron.

Inicialmente, el ministro reportó que, a través de la Guardia Indígena, fue hallada la camioneta en la que se movilizaba la congresista, pero sin sus ocupantes.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, precisó que la senadora salió del municipio de La Plata tomando la vía a Popayán por Inzá. “Por ahí delinque la estructura Dagoberto Ramos” de las disidencias de las Farc, alertó

En desarrollo...

Utilidad para la vida