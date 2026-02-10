Atención | Confirman que la senadora Aida Quilcué apareció con vida en el Cauca

Las autoridades confirmaron que la senadora Aida Quilcué apareció con vida este martes en el Cauca tras horas de incertidumbre por un presunto secuestro en la vía Inzá–Totoró.

Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, quien sostuvo que la información del hallazgo de la congresista fue corroborada por miembros de la Guardia Indígena.

“Todos están bien. Nuestro Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada”, declaró el funcionario.