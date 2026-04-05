Por una gotera cayó red de semisumergibles que movían cocaína a Estados Unidos

Una simple gotera dejó al descubierto una intrincada red de narcotráfico internacional especializada en el transporte de cocaína en semisumergibles, lo que terminó con siete colombianos extraditados y respondiendo ante el estrado de una corte de Nueva York, en Estados Unidos.

Esta accidentada historia comenzó el 7 de octubre de 2023 en aguas del Pacífico Sur, cerca del departamento de Nariño, cuando tres navegantes surcaban el océano rumbo a Centroamérica.

De repente detectaron una filtración de agua en el semisumergible. Aunque trataron de contenerlo, el líquido salado penetró en los sistemas de navegación y causó un corto circuito en los motores.

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Las llamas quemaron el combustible y el interior de la embarcación se llenó de humo negro y tóxico.

Tuvieron que abrir la escotilla para no ahogarse, y la humareda llamó la atención de una patrulla de Guardacostas que había zarpado del municipio de Tumaco.

Cuando los marinos llegaron a socorrer a los tripulantes, descubrieron que transportaban 204 bultos con 3.300 paquetes rectangulares, los cuales contenían 3,3 toneladas de cocaína. Primero los rescataron y luego los capturaron.

Según el reporte del caso expedido en ese momento por la Armada, y conocido por EL COLOMBIANO, la droga “sería comercializada en más de 8.000 dosis, con un valor estimado de más de 111 millones de dólares”.

Al analizar las marquillas que tenía el alcaloide, los investigadores constataron que guardaban relación con otra incautación realizada cuatro meses antes, también en la Costa Pacífica.

Acaeció el 27 de junio de 2023, cuando interceptaron otro semisumergible cargado con 2,3 toneladas de cocaína, cuyo destino era México.