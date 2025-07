¿Petro arma ley para ganarse a los combos de cara a las elecciones?

Los capos que hayan pagado entre 5 y 8 años de cárcel podrían obtener libertad condicional en virtud de algunas de las ventajas que se considerarían a su favor tras la negociación.

Es por lo menos lo que podría quedar plasmado en un futuro proyecto de ley.



El Ministerio de Justicia, en cabeza del exfiscal general Eduardo Montealegre, avanza en un proyecto de ley para lograr el desarme colectivo de las estructuras de crimen organizado de carácter no político que participan en las mesas de “paz total”, el cual contempla varios beneficios jurídicos, entre ellos, la posibilidad de pagar penas en prisiones de mínima seguridad y salir de la cárcel si ya cumplió cinco u ocho años de condena.

El texto que prepara Montealegre está en etapa de borrador y consultas. De hecho, fuentes le comentaron a este diario que un texto formal y consolidado no existe. “Aún no está construido, se tienen ideas y propuestas, pero nada definido, no hay nada escrito oficial”, explicaron.