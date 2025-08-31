Montaña de Antioquia será nuevo destino de turismo astronómico: construyen monumento a la arquitectura milenaria

Volvimos un año después a las montañas donde se construye desde hace más de cinco años una casa monumental en piedra con una técnica que desafía al tiempo con la matemática, la física y la geometría como aliadas.
La primera vez que llegamos hasta allí fue por azar, persiguiendo otros temas en el corregimiento de Horizontes, entre Belmira y Sopetrán, la conexión entre el Norte y el Occidente de Antioquia. Pero esta vez nos dirigimos directamente al cerro del Indio, llegamos hasta allí buscando espectros, un efecto óptico que aterró durante siglos a los europeos y que ahondó en su incomprensión del mundo. Fuimos también en busca de un raro fenómeno astronómico, una convivencia extraña y fugaz entre el Sol y la Luna observable desde esas montañas.
Al igual que la primera vez, allí estaba Diego, uno de los tres hermanos Zapata Tobón, oriundos de una familia campesina de Belmira, quienes se juntaron para comprar un predio remoto y construir algo propio, una tierra que en ese momento solo tenía maleza y cavidades profundas producto de años de saqueos e intentos de saqueos en búsqueda de enterramientos de oro. Desde entonces, de las entrañas de esa montaña han extraído toneladas, pero todo sigue allí mismo: miles de rocas de cuarzo lechoso con las que levantan ese palacete circular. También hallaron vasijas, y en éstas, huesos de indígenas hechos polvo. Todo sigue allí en el cerro.