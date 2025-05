Expertos aclaran que una caída de la reforma pensional no impediría al Gobierno Petro pagar subsidio a los adultos mayores, ¿por qué?

El lunes 19 de mayo, el presidente Gustavo Petro hizo una afirmación que despertó el malestar de sus contradictores al calificarla de falsa, algo que confirmaron los analistas del sistema pensional.

La cuestión es que la Ley 2381 de 2024, la conocida reforma pensional, está surtiendo una demanda ante la Corte Constitucional, por lo que cabe la posibilidad de que esa norma, que entra en vigencia el próximo primero de julio, se quede sin efectos.

Frente a ese tema, el jefe de Estado expresó en su cuenta de X que los adultos de la tercera edad podrían perder acceso a los bonos pensionales.

El mandatario escribió: “Sería de una tristeza infinita que millones de viejos y de viejas, nuestros padres, madres, y abuelos y abuelas, no pudieran acceder a un bono pensional, solo por una posición cada vez más ideológica”.

Y agregó: “Es como decir que el Estado Social de Derecho no es posible y no es posible la justicia social en Colombia. Claro que Colombia será un país de justicia social, porque no hay otro camino para la paz”.