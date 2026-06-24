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Golpe a la delincuencia en Bello: 43 capturados y tres vehículos recuperados en siete días

A su vez, se incautaron más de 2.000 gramos de estupefacientes y se decomisaron 2 armas de fuego.

  • Uno de los hombres capturados en Bello durante la última semana. FOTO Alcaldía de Bello.
    Uno de los hombres capturados en Bello durante la última semana. FOTO Alcaldía de Bello.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Durante la última semana, las autoridades en Bello capturaron a 43 personas por diversos delitos, incautaron más de 2.000 gramos de sustancias estupefacientes, decomisaron dos armas de fuego y recuperaron tres vehículos.

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Uno de los procedimientos más destacados tuvo lugar en el barrio Niquía, donde fue detenido en flagrancia un hombre de 34 años y una mujer de 22, señalados de los delitos de porte ilegal de armas de fuego e intimidación. Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso judicial.

La Policía reiteró su compromiso con la seguridad de los habitantes de Bello e hizo un llamado a la comunidad para reportar de manera oportuna cualquier situación que altere el orden público a través de la línea de emergencias 123.

En Bello también capturaron a un explosivista de las Disidencias

El hombre fue identificado como alias “Perico”, presunto integrante del Frente 4 de las disidencias de las Farc y señalado por las autoridades como un supuesto experto en explosivos y adecuación de drones con cargas explosivas, con presunta injerencia en el Nordeste antioqueño y el sur del departamento de Bolívar.

De acuerdo con la información entregada por los organismos de seguridad, alias “Perico” tendría una trayectoria criminal cercana a los siete años dentro de esta organización armada. Las autoridades aseguran que el capturado tendría conocimientos especializados en doctrina insurgente, incursiones armadas y manejo de explosivos.

Además, sería el presunto responsable de adecuar drones con cargas explosivas y de instalar artefactos explosivos improvisados que, según la investigación, eran utilizados para afectar a integrantes de la Fuerza Pública y generar riesgos para las comunidades de las zonas donde opera el grupo armado.

Intervenciones en sectores críticos

Como parte de las acciones para fortalecer el cumplimiento de las normas urbanísticas, en el sector de Caño Seco se desarrolló la campaña “Construye Legal, Construye Seguro”, una iniciativa enfocada en fomentar la legalidad y evitar construcciones irregulares en el territorio.

Entretanto, desde la dependencia de Espacio Público se adelantaron operativos en barrios y sectores como San Martín, París, La Sonora, Villas del Sol, Villa Linda y Fontidueño, donde fueron desmontados parqueaderos particulares que ocupaban indebidamente vías y zonas verdes.

La Dirección Técnica de Derechos Humanos mantiene jornadas pedagógicas en instituciones educativas para sensibilizar a estudiantes sobre las implicaciones del trabajo infantil y los riesgos que esta problemática representa para su desarrollo integral.

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Por otro lado, la Dirección Técnica de Reconciliación ha fortalecido la atención a las víctimas del conflicto armado durante 2026, brindando más de 5.495 orientaciones y acompañando a 624 personas en procesos relacionados con el acceso a sus derechos y a la oferta institucional.

En lo que va del año se han recibido más de 310 denuncias y realizado 112 valoraciones médico-legales en la Casa de Justicia de ese municipio, facilitando el acceso a servicios institucionales y mecanismos de resolución de conflictos.

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