Golpe a la delincuencia en Bello: 43 capturados y tres vehículos recuperados en siete días

Durante la última semana, las autoridades en Bello capturaron a 43 personas por diversos delitos, incautaron más de 2.000 gramos de sustancias estupefacientes, decomisaron dos armas de fuego y recuperaron tres vehículos. Lea más: ¿Sirvieron las alertas? Presuntos asesinos de Sara Millerley seguirán en la cárcel Uno de los procedimientos más destacados tuvo lugar en el barrio Niquía, donde fue detenido en flagrancia un hombre de 34 años y una mujer de 22, señalados de los delitos de porte ilegal de armas de fuego e intimidación. Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso judicial. La Policía reiteró su compromiso con la seguridad de los habitantes de Bello e hizo un llamado a la comunidad para reportar de manera oportuna cualquier situación que altere el orden público a través de la línea de emergencias 123.

En Bello también capturaron a un explosivista de las Disidencias

El hombre fue identificado como alias “Perico”, presunto integrante del Frente 4 de las disidencias de las Farc y señalado por las autoridades como un supuesto experto en explosivos y adecuación de drones con cargas explosivas, con presunta injerencia en el Nordeste antioqueño y el sur del departamento de Bolívar. De acuerdo con la información entregada por los organismos de seguridad, alias “Perico” tendría una trayectoria criminal cercana a los siete años dentro de esta organización armada. Las autoridades aseguran que el capturado tendría conocimientos especializados en doctrina insurgente, incursiones armadas y manejo de explosivos.

Además, sería el presunto responsable de adecuar drones con cargas explosivas y de instalar artefactos explosivos improvisados que, según la investigación, eran utilizados para afectar a integrantes de la Fuerza Pública y generar riesgos para las comunidades de las zonas donde opera el grupo armado.

Intervenciones en sectores críticos