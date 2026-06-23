Incautan cinco toneladas de marihuana en Copacabana con componentes que elevarían el deseo sexual en mujeres

Así lo aseguró el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien explicó que “esta droga, que llegó del Cauca, venía empaquetada en un color distinto, de color rosa. Cuando venden el cigarrillo, este tiene una disposición genética que genera el aumento sexual por parte de las mujeres que la consumirían”.

Cinco toneladas de marihuana fueron incautadas en un parqueadero de Copacabana, norte del Valle de Aburrá. Lo más relevante de esta incautación es que este estupefaciente tenía componentes que estarían dirigidos específicamente a las mujeres, puesto que estos llevarían, incluso, a aumentar su deseo sexual.

El objetivo de la modificación genética de este estupefaciente estaría relacionado con incrementar el consumo dentro del público femenino y generar una mayor adicción en ellas. Incluso son vendidos con stickers y otras características particulares en sitios públicos y algunos establecimientos comerciales.

La Policía Nacional aseguró que esta marihuana estaba siendo almacenada en este parqueadero para ser llevada a principales sitios de venta de estupefacientes como los barrios Santa Fe y Trinidad (Barrio Antioquia), en la comuna 15 (Guayabal) y diversos sectores de la comuna 14 (El Poblado).

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Posteriormente, desde estos puntos de acopio serían distribuidas en todas las comunas y corregimientos de la capital antioqueña, para ser comercializadas, incluso, en los alrededores de los entornos educativos de la capital antioqueña.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, explicó que este cargamento estaba avaluado en 2.000 millones de pesos y con estas cinco toneladas podrían obtenerse más de dos millones de dosis para ser comercializadas al menudeo.

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Durante este procedimiento se capturó a cinco personas, de entre 37 y 49 años, quienes ya tenían anotaciones judiciales por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes, tráfico de armas de fuego y uso de documento público falso. A todos les dictaron medida privativa de la libertad en una cárcel.

Este cargamento pertenecería a la misma estructura delincuencial a la que el pasado 20 de mayo le incautaron otras cinco toneladas de este estupefaciente en el corregimiento de Altavista, en el occidente de la ciudad. Ante esto, habían optado por buscar parqueaderos en los municipios lejanos del Valle de Aburrá para almacenarlos.