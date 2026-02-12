Megaoperativo en el Centro de Medellín: 13 capturados y 370 armas incautadas

Un operativo masivo de seguridad en el Centro de Medellín dejó 13 personas capturadas y un fuerte golpe a las economías ilegales que operaban en los alrededores del viaducto del Metro, específicamente entre las estaciones Berrío y Prado Centro, en la comuna 10-La Candelaria, donde este año ya se contabilizan 7 homicidios.
La intervención fue liderada por la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), como parte de un plan para reforzar la seguridad en esta zona estratégica de la ciudad. En el despliegue participaron más de 700 uniformados y equipos institucionales.