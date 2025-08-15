Accidente de avioneta en Medellín: inescrupulosos habrían hurtado celulares y pertenencias de los ocupantes

Una avioneta se estrelló en la tarde de este viernes 15 de agosto en los alrededores del barrio Estadio, en la comuna 11, Laureles-Estadio, en la ciudad de Medellín, generando alerta y pánico entre todos los habitantes de la zona.



Las autoridades locales informaron que la aeronave de color blanca y roja con matrícula HJ428, cayó estrepitosamente en un parque del lugar ubicado precisamente en la calle 47 con la carrera 72, a pocos metros de la estación Estadio del metro. En contexto: ¡Atención! Una avioneta se accidentó en los alrededores del Estadio de Medellín De acuerdo con la información suministrada por el Dagrd, dos personas resultaron lesionadas (un hombre y una mujer) en este grave accidente, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales. La aeronave, que viajaba desde Tolú, Sucre, hacia el aeropuerto Olaya Herrera, había reportado fallas mecánicas y “no alcanzó a llegar al aeropuerto”.

Según conoció EL COLOMBIANO, momentos antes de que los lesionados fueran atendidos, algunos inescrupulosos se acercaron a los ocupantes de la aeronave y les hurtaron los teléfonos personales y algunas pertenencias que tenían.

Esto habría ocurrido en el momento en que varias personas como vecinos y transeúntes llegaron hasta la zona de los hechos para ayudar a las personas dentro de la avioneta, mientras llegaban las autoridades locales.



“Que triste lo que pasó con la avioneta, ya que vivo muy cerca del lugar de los hechos y he transitado toda mi vida por ahí. Ese parque es un sector maluco, porque se ven varias personas consumiendo marihuana, he visto en días de partido los mismos barristas escondiendo cuchillos, navajas y genera miedo ese parque, y fue triste ver que personas que sufrieron un accidente sean robadas y la misma comunidad no diga nada por miedo”, sostuvo un joven habitante del sector a este medio.

Residentes del sector se alarmaron por lo ocurrido porque “se escuchó un estruendo muy fuerte y cuando nos acercamos, vimos esa avioneta accidentada”, así que alertaron de inmediato a las autoridades, quienes llegaron minutos después al lugar de los hechos. Asimismo, los organismos de socorro confirmaron que no se encontraban otros transeúntes en el lugar donde cayó la avioneta, por lo que no hay más personas afectadas.

Momento en que las personas y organismos de socorro auxiliaron a los que iban en la avioneta accidentada. FOTO: Redes sociales