¡Atención! Volqueta terminó chocando contra carros y casa en el Nororiente de Medellín

Un segundo grave incidente de tránsito se presentó en la tarde de este sábado 20 de junio en el Nororiente de la capital antioqueña, dejando varios heridos.

Según la información comentada por vecinos y difundida en redes, el suceso ocurrió en la carrera 51 con calle 82C, en el sector Bermejal cerca del barrio Moravia. Allí, una volqueta que al parecer habría sufrido una falla mecánica terminó rodando por las lomas del sector y colisionó contra un taxi y un vehículo particular.

Posteriormente, el automotor siguió su recorrido hasta que impactó una vivienda, causando daños en el segundo piso y afectaciones estructurales en la fachada.

Por ahora, el incidente habría dejado a cinco personas lesionadas. Entre ellas estaría una mujer de 60 años que permanecía en el interior de la vivienda.

La señora habría sido rescatada de los escombros por los Bomberos y trasladada a un centro asistencial en graves condiciones. Las otras tres personas presentaron lesiones que también ameritaron su traslado a centros asistenciales.

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