¡Ojo! Accidentes en Palmas causaron gran congestión en hora pico

Varios usuarios a través de redes sociales han reportado una gran congestión en el sector de la Avenida Las Palmas, en inmediaciones del Túnel de Oriente.

Las fotos de las largas filas ya circulas por algunos grupos de redes sociales. Según informó la Secretaría de Movilidad, cerca de las 6:00 p.m. se presentó un incidente sobre la Avenida Las Palmas a la altura de la calle 19 en sentido occidente a oriente. El siniestro vial se habría dado a la altura del restaurante Al Patio, lo que congestionó este sentido vial.

Además, se presentó otro accidente sobre el mismo corredor a la altura del Túnel de Oriente, en sentido oriente a occidente.







Dichas situaciones habrían obligado a detener de manera momentánea la operación del Túnel de Oriente; sin embargo, en la noche ya operaba con normalidad.







Cabe mencionar que a partir de este 4 de noviembre se realiza un cierre temporal en el retorno de la calle 9 Sur con carrera 35, sector Los Balsos.