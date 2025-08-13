Adjudican contrato de $26.000 millones para ampliar la avenida 34 en El Poblado

La Alcaldía de Medellín adjudicó la ampliación de la avenida 34 a la altura de Loma de González, en lo que será una de las más importantes intervenciones de infraestructura que se realizarán a partir de este año en la comuna de El Poblado.
La intervención implicará una inversión de por lo menos $26.307 millones, que fueron dispuestos por el Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed).
“Ya nos estamos sentando para organizar todo el inicio de obras, escuchando siempre a la comunidad y afectando lo menos posible la movilidad del sector para esta obra tan trascendental en todo lo que es la Comuna 14 y la subida a la parte alta de El Poblado”, expresó Emiro Valdés López, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).