Paul Pogba y 47 deportistas más respaldan la exclusión de Israel de competencias internacionales de Fifa

Siguen sumándose voces contra Israel tras lo vivido en el recinto de Naciones Unidas, y uno de los que se sumó a este señalamiento es el jugador Paul Pogba, aunque no está solo en su llamado, sino que 47 deportistas más lo acompañan en esa petición contra Israel.
Según registran los medios internacionales, tras el comunicado oficial de la comisión de la ONU que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, crecen las voces que exigen la exclusión del país del fútbol internacional según publicó la BBC.