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“No están solos”: Alcalde dijo que van tras timadores de concesionarios fachada

El caso ya fue priorizado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial. Denuncias apuntan a por lo menos tres empresas fachada.

  • Empresas que posan como concesionarios estarían aprovechándose de gente que aspira a tener carro. FOTOS Alcaldía de Medellín y Archivo El Colombiano.
    Empresas que posan como concesionarios estarían aprovechándose de gente que aspira a tener carro. FOTOS Alcaldía de Medellín y Archivo El Colombiano.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Por lo menos unas 100 personas habrían sido víctimas de una megaestafa en Medellín, través de unos concesionarios de vehículos que estarían funcionando como empresas fachada para engañar a la gente y así quedarse con su dinero o con sus automóviles.

El caso ya fue priorizado por las autoridades metropolitanas, quienes recopilan más información para determinar el número exacto de las víctimas y quiénes estarían detrás de los millonarios hurtos.

Lea más: Desmantelan desguazadero de vehículos que intentaron camuflar como un parqueadero en el centro de Medellín

Así lo confirmó por medio de su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Ya hemos hablado desde la alcaldía con algunas de las víctimas. Son muchas y se trata de un caso que involucra al menos tres empresas fachada. Ya se tienen las denuncias que se están agrupando todas y trabajando en una mesa priorizada con Fiscalía y Policía Judicial”, dijo el mandatario.

A su vez, señaló que ya tienen conocimiento de otros aspectos clave para proceder con la investigación y dar celeridad al asunto. “Con ayuda de nuestros equipos de analistas que están contribuyendo, desde el seguimiento en cámaras y el contacto que hemos tenido con las víctimas, con información importante para la investigación, que incluye placas, recorridos, valores de las estafas, números de celulares, modus operandi y nombres de personas relacionadas con cada caso”, añadió.

Algunas de las víctimas indican haber dado sumas considerables para cumplir el sueño de tener carro propio; sin embargo, esas ilusiones cada vez se desvanecen más producto de la crítica situación.

“Es muy triste cuando las personas juegan así con las esperanzas de tantos. Ya hicimos la respectiva denuncia y sólo esperamos que puedan respondernos pronto. No es justo”, dijo uno de los afectados, quien prefirió no revelar su identidad.

Entérese: Así identificaron, con 280 cámaras, el vehículo implicado en la muerte de una motociclista en Medellín

El llamado es a que las víctimas que aún no lo han hecho expongan su caso ante la Fiscalía con el fin de que la investigación avance más rápido.

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