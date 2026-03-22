“No están solos”: Alcalde dijo que van tras timadores de concesionarios fachada

Por lo menos unas 100 personas habrían sido víctimas de una megaestafa en Medellín, través de unos concesionarios de vehículos que estarían funcionando como empresas fachada para engañar a la gente y así quedarse con su dinero o con sus automóviles.

El caso ya fue priorizado por las autoridades metropolitanas, quienes recopilan más información para determinar el número exacto de las víctimas y quiénes estarían detrás de los millonarios hurtos.

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Así lo confirmó por medio de su cuenta de X el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Ya hemos hablado desde la alcaldía con algunas de las víctimas. Son muchas y se trata de un caso que involucra al menos tres empresas fachada. Ya se tienen las denuncias que se están agrupando todas y trabajando en una mesa priorizada con Fiscalía y Policía Judicial”, dijo el mandatario.