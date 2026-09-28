“Hagan lobby, pero de frente a la ciudadanía”: alcalde defendió regulación a viviendas turísticas en el POT

El debate por el futuro de la vivienda turística en Medellín sigue encendido. Luego de que en el Concejo se empezaran a discutir los cambios que se buscan adoptar en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para regular esa actividad, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que su gobierno no tiene previsto echarse para atrás en esa tarea. En medio de una controversia cada vez más álgida, el mandatario denunció que en el Concejo se estaría dando un fuerte lobby por parte de las empresas dedicadas a intermediar en ese negocio de las rentas cortas. Le puede interesar: Regulación de vivienda turística de renta corta en POT de Medellín abre pulso con aplicaciones: ¿quién ganará? “No puede ser que una modificación tan importante de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) haya sido tanto el lobby de un solo sector que haya dominado la discusión. La discusión tiene que ser pública. Aquí no va a haber discusiones a puerta cerrada. De una vez lo advierto. Nosotros ya radicamos el POT al Concejo de Medellín. La discusión es totalmente pública, así como lo hemos tenido estos dos años de elaboración”, dijo. Las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez se produjeron este lunes en medio del inicio del Climate Week, evento en el que varios líderes nacionales e internacionales llegaron a Medellín a hablar sobre cambio climático.

Luego de que el pasado viernes se realizara en el Concejo una primera reunión de socialización, en la que diferentes líderes del sector privado, concejales y la ciudadanía en general se refirieron a los cambios en el POT, la discusión por el futuro de la vivienda turística ha persistido. Al ser interrogado por el tema, el alcalde arrancó planteando que durante los últimos 12 años la construcción de nueva vivienda en Medellín ha estado estancada y atribuyó en gran medida a esa reducida oferta el encarecimiento de la vivienda que ha sufrido la capital antioqueña. “Aprobaron un POT en el 2014 y planteaba, por ejemplo, que para la zona del corredor del río, que es la zona plana de la ciudad donde se podía construir, se iban a construir más de 120.000 unidades de vivienda en esos años y solo se construyó el 2%. Porque una cosa es lo que dejan en el papel y otra cosa es lo que se puede terminar aplicando”, expresó. Lea además: ¿No es la renta corta? Investigadores revelan qué estaría disparando los precios de los arriendos en Medellín Por esta razón, planteó Gutiérrez, es que en las modificaciones del POT la Alcaldía buscarían dar condiciones más favorables para que se construya vivienda nueva, de tal forma que, a mayor demanda, los precios sean menores. No obstante, señaló que la vivienda turística también ha influido en el encarecimiento de los arriendos y en otros problemas urbanos, que consideró la ciudad debe atender con urgencia. “Lo que vamos a hacer son, por supuesto, soluciones estructurales, habilitar más condiciones para la construcción de vivienda de todo tipo, de vivienda de interés social, vivienda de diferente estratificación”, expresó.