Universidad de Medellín alerta que caso contra Julián Bedoya otra vez está en riesgo de prescribir

El caso en contra del exsenador liberal Julián Bedoya, señalado de presuntamente haber hecho fraude para graduarse como abogado en la Universidad de Medellín, estaría nuevamente en riesgo de prescribir.
Así lo advirtió el equipo legal que representa a esa institución en el proceso, señalando que los tiempos de la justicia para resolver varias acciones impulsadas por el equipo legal del político antioqueño estarían abonando el terreno para que este se salve de ser procesado sin que siquiera se dirima su culpabilidad o su inocencia en los estrados.
La advertencia quedó plasmada en una comunicación radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que aparece firmada por el apoderado de la universidad, Juan Camilo Bolaños, y dirigida especialmente al magistrado, Javier Armando Fletshcer Plazas, a cuyo escritorio fue repartido un recurso clave que tendría en riesgo el curso del proceso.