Universidad de Medellín alerta que caso contra Julián Bedoya otra vez está en riesgo de prescribir

El caso en contra del exsenador liberal Julián Bedoya, señalado de presuntamente haber hecho fraude para graduarse como abogado en la Universidad de Medellín, estaría nuevamente en riesgo de prescribir. Así lo advirtió el equipo legal que representa a esa institución en el proceso, señalando que los tiempos de la justicia para resolver varias acciones impulsadas por el equipo legal del político antioqueño estarían abonando el terreno para que este se salve de ser procesado sin que siquiera se dirima su culpabilidad o su inocencia en los estrados. Le puede interesar: “Toma hostil” de la rectoría de la Universidad de Medellín fue ilegal, según un juez La advertencia quedó plasmada en una comunicación radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que aparece firmada por el apoderado de la universidad, Juan Camilo Bolaños, y dirigida especialmente al magistrado, Javier Armando Fletshcer Plazas, a cuyo escritorio fue repartido un recurso clave que tendría en riesgo el curso del proceso.

En su misiva, el equipo legal de la universidad comenzó recordando que luego de una larga espera que se extendió entre 2023 y 2024, en la que también hubo preocupación de que el caso se desbaratara, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Bedoya el 5 de junio de 2024. Tras esa radicación, el 28 de agosto se instaló ese año la primera audiencia de formulación de cargos, que concluyó el 29 de octubre de 2024. Lea también: Ratifican a la Universidad de Medellín como víctima en proceso por el presunto título falso de Julián Bedoya Señaló el abogado que luego de varios recursos que interpuso la defensa, hubo que esperar hasta el 19 de mayo de 2025 para seguir con el trámite de la acusación, pero posteriormente apareció una solicitud de nulidad, que fue negada y posteriormente apelada.

“El día 19 de mayo de 2025 el Juzgado 21 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Bogotá continuó con el trámite de la audiencia de formulación de acusación. En desarrollo de la cual la defensa promovió una solicitud de nulidad por presunta falta de congruencia entre la imputación y la acusación”, recordó la universidad. “La diligencia se extendió los días de 14 junio y 21 de julio del año 2025, resolviendo finalmente negar la nulidad solicitada por la defensa y conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa ante el H. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal”, continuó. Siga leyendo: ¿Caso podría prescribir? Posponen otra vez acusación al exsenador Julián Bedoya En este punto del escrito, el equipo legal de la institución argumentó que estaría el mayor riesgo de prescripción.