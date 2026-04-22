¿Qué tal? No funcionan las cámaras en la cárcel de Itagüí, donde hubo fiesta de capos

El sistema de vigilancia de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí seguirá sin cámaras de seguridad. El ministro de Justicia reveló que el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) indicó que el contrato de mantenimiento y operación del sistema comenzará a regir el próximo 30 de abril.
Estas declaraciones se producen luego de que, semanas atrás, se conociera la realización de una “parranda” vallenata al interior del penal, en la que participaron importantes cabecillas y que generó gran conmoción a nivel nacional.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, señaló que la falta de vigilancia electrónica en la cárcel de Itagüí se debe a los tiempos del proceso de contratación.
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Cuervo agregó que la reconexión del sistema está programada para el 30 de abril, lo que implica que el penal operará sin monitoreo digital hasta esa fecha.