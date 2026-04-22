¿Qué tal? No funcionan las cámaras en la cárcel de Itagüí, donde hubo fiesta de capos

El sistema de vigilancia de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí seguirá sin cámaras de seguridad. El ministro de Justicia reveló que el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) indicó que el contrato de mantenimiento y operación del sistema comenzará a regir el próximo 30 de abril. Estas declaraciones se producen luego de que, semanas atrás, se conociera la realización de una “parranda” vallenata al interior del penal, en la que participaron importantes cabecillas y que generó gran conmoción a nivel nacional. Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, señaló que la falta de vigilancia electrónica en la cárcel de Itagüí se debe a los tiempos del proceso de contratación. En contexto: En video | Así fue el concierto de Nelson Velásquez a los cabecillas en la cárcel de Itagüí Cuervo agregó que la reconexión del sistema está programada para el 30 de abril, lo que implica que el penal operará sin monitoreo digital hasta esa fecha.

La polémica fiesta

El video que le dio vuelta al país, muestra cómo una banda completa de músicos acompañando al cantante vallenato, Nelson Velásquez, garrafas de aguardiente sobre las mesas y abundante comida, dan lugar a la muestra de capacidad logística del evento montado al interior de la cárcel La Paz en Itagüí. El vídeo fue dado a conocer por el concejal Andrés Felipe Tobón Villada, quien cuestionó públicamente qué se estaba celebrando en ese centro de reclusión y alcanzó a mostrar el fragmento de la canción Después de ti, la cual les cantó en este centro penitenciario. Lea también: Fiscalía revoca la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura a cabecillas criminales en el Valle de Aburrá En su momento, el Inpec aclaró que el evento no fue autorizado por su Dirección General, ni por el Gobierno nacional ni por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Como medidas preliminares, se ordenó el cambio inmediato del director del penal y el traslado del comandante de vigilancia, e inició una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de turno durante el evento. El escándalo tuvo consecuencias inmediatas en el proceso de paz: el Gobierno nacional suspendió los diálogos con los cabecillas de las bandas delincuenciales hasta tanto no se esclarezca lo ocurrido en el interior del penal.

Lo que se dictaminó desde Fiscalía

En una entrevista concedida a Caracol Radio hace dos semanas, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que se decidió revocar la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura que pesaban sobre líderes de estructuras criminales que adelantan diálogos de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. No obstante, Camargo precisó que la medida de suspensión se mantendrá para las otras 7 órdenes de captura restantes. “De parte de la Fiscalía se emitió esta resolución, la 0079, que ayer se comunicó a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura respecto de las personas que tenían esa suspensión”, expresó. Esto reculó una medida adoptada luego de una solicitud del Gobierno de Gustavo Petro dentro de la estrategia de “paz urbana”, la cual buscaba permitir que estos líderes actúen como voceros desde la cárcel de Itagüí.

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