También buscan un hogar: 349 animales “viejitos” de La Perla en Medellín aguardan por una familia

Si bien en Medellín y el Valle de Aburrá muchas personas optan, antes de comprar, por adoptar, son cientos de animales geriatras que anhelan ser parte de una familia muy pronto. Y es que 349 “viejitos” del Centro de bienestar animal La Perla, de ellos 332 perros y 17 gatos mayores de 10 años, todavía no han experimentado la alegría de ser acogidos en un nuevo hogar, por lo que se hace un llamado la ciudadanía para que abra un espacio en sus casas y corazones.

De los casi 400 individuos, muchos han vivido en La Perla desde que eran cachorros, y hasta ahora han recibido toda la atención veterinaria necesaria además del acompañamiento especializado. No obstante, son habitualmente rechazados durante los procesos de adopción por su edad, un estigma que desde un primer momento acaba con sus posibilidades.

“En 2025 realizamos la jornada “Un paseo con los viejitos de La Perla, en la cual funcionarios de la alcaldía caminaron con ellos para visibilizar que la edad no es un impedimento para amar. Casos como el de Hilda, nuestra perrita más longeva con 17 años, lo demuestra. Adoptar un animal mayor es regalar amor, dignidad, y afecto, también tranquilidad. Son compañeros serenos, agradecidos y llenos de amor”, dijo Elizabeth Coral, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal.