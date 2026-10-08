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Un fuerte olor llevó a descubrir muerto y embolsado a un estadounidense en un apartamento de Envigado

Las autoridades investigan las cámaras de seguridad para identificar quién pudo entrar y salir del inmueble previamente. Habrían sustraído su celular.

  • Aunque el cuerpo fue hallado el martes en la noche, el estadounidense tendría entre tres y cinco días de muerto. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
    Aunque el cuerpo fue hallado el martes en la noche, el estadounidense tendría entre tres y cinco días de muerto. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
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El fuerte hedor que salía de un apartamento en Envigado y que fue reportado por los vecinos fue el primer indicio de que algo no andaba bien y finalmente culminó con el hallazgo de un extranjero que murió aparentemente en una situación violenta. El aparente crimen ocurrió en un edificio del barrio La Magnolia y fue descubierto el martes pasado en la noche.

De acuerdo con el informe oficial, el detonante de la acción policial que culminó con este descubrimiento fueron las quejas por un mal olor que comenzaron a sentir los vecinos desde el sábado, 3 de octubre, y que provenía del pasillo del segundo piso del edificio y que se hacía todavía más fuerte a medida que pasaban las horas.

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Este al parecer provenía del apartamento donde residía un ciudadano estadounidense de edad avanzada, en calidad de arrendatario.

El administrador, como receptor de la novedad, tocó a la puerta sin recibir respuesta y procedió a informarle al propietario, que a su vez trató de llamar por teléfono al ocupante del domicilio, también sin éxito.

Luego ambos establecieron comunicación con este por vía WhatsApp y percibieron una respuesta “inusual y extraña”, de acuerdo con el relato de los organismos judiciales.

El siguiente paso, entonces, fue el llamado a la línea de Emergencias 123, desde donde se coordinó una visita para inspeccionar el sitio.

Al entrar al inmueble de donde provenía el olor nauseabundo, la Policía se encontró con la escena espeluznante de un cuerpo que yacía debajo de una cama inerte, con un trapo alrededor de la cabeza que pareció actuar como mordaza, y con una bolsa plástica de color azul que le cubría la cabeza. Vestía un buzo de color rojo y azul con pantaloneta negra.

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Se trataba de Jarals Marvin Soucy, un ciudadano estadounidense de 78 años, quien llevaba una década en Colombia y cerca de tres años residiendo en este lugar.

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Según los testimonios recogidos, había sufrido un accidente cerebro vascular y por esta razón padecía de movilidad reducida.

Por sus documentos de identidad se conoció que era natural del estado de Connecticut, donde nació el 16 de junio de 1948.

También el informe oficial indica que se desempeñó en su vida laboral como corredor de bienes raíces y tenía la condición de pensionado.

Vivía solo, con su perro, pues era separado y no tenía familiares en el país, a donde había llegado después de pensionarse.

Por las condiciones en que estaba su cadáver, los peritos calculan que al momento de ser encontrado, ya habían transcurrido entre tres y cinco días desde el fallecimiento. En la escena del presunto homicidio no se halló el celular de la víctima.

Ahora, los esfuerzos se centran en develar qué fue lo que ocurrió, para lo cual uno de los elementos que están siendo analizados por los investigadores son las cámaras de seguridad, con el fin de establecer quién entró y salió del apartamento.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde ocurrió el hallazgo del ciudadano estadounidense muerto en Envigado?
El cuerpo de Jarals Marvin Soucy, ciudadano estadounidense de 78 años, fue encontrado en un apartamento de un edificio del barrio La Magnolia, en Envigado. El hallazgo se produjo luego de que vecinos alertaran por un fuerte olor que provenía del segundo piso.
¿Quién era el extranjero encontrado muerto en un apartamento de Envigado?
La víctima fue identificada como Jarals Marvin Soucy, un estadounidense de 78 años, nacido en Connecticut. Llevaba aproximadamente diez años viviendo en Colombia y cerca de tres años residía en el apartamento donde fue encontrado.
¿Cómo descubrieron el cuerpo del estadounidense muerto en Envigado?
El cuerpo fue descubierto después de que los vecinos reportaran un fuerte mal olor que comenzó a sentirse el sábado 3 de octubre. El administrador y el propietario intentaron comunicarse con el ocupante sin éxito y posteriormente solicitaron la intervención de la Policía a través de la línea 123.
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